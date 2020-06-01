WEFA'dan Türk Kızılay iş birliğiyle Türkiye'deki hastanelere maske ve hijyen yardımı

Konuyla ilgili bilgi veren WEFA Genel Başkanı Aydın şu ifadeleri kaydetti: “Koronavirüs salgınına karşı dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde başlattığımız yardım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün de anlamlı bir çalışmaya imza attık. Covid-19 hastaları ve koronavirüs şüphesi bulunan hastalarla temas hâlinde olan Türkiye’deki sağlık çalışanlarına verilmek üzere Türk Kızılay'a maske ve hijyen malzemesi desteğinde bulunduk. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu önemli çalışmayla sağlık çalışanlarının yanında olmak istedik. Ramazan ayında da Türk Kızılay iş birliğinde yardım ulaştırdığımız ailelere de hijyen paketi yardımımız olmuştu.”

Aydın, koronavirüs salgınına karşı Afrika, Asya, Balkanlar ile Avrupa'da gerçekleştirdikleri yardım faaliyetlerine ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu: “Avrupa'nın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarımız çerçevesinde kimi şehirlerde kent sakinlerine, esnaflara ve STK'lara da maske desteğinde bulunduk. Afrika, Asya ve Balkanlar'da ise ihtiyaç sahibi ailelere hijyen paketi dağıttık. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs tehdidi bitene dek çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.”