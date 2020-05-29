WEFA, Koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı çalışmalara imza attı

WEFA, bilhassa sağlık sistemleri zayıf olan Afrika ülkelerine hijyen paketi yardımında bulundu. Yardım çalışmaları çerçevesinde Kenya, Burkina Faso, Sudan, Moritanya, Ruanda, Fas gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Arnavutluk, Keşmir, Endonezya, Sri Lanka ve Lübnan’a hijyen malzemesi ulaştıran WEFA, ihtiyaç sahiplerine toplamda 5.500 hijyen paketi dağıttı. Çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğu Arsal Kampı’nda (Lübnan) hijyen paketi yardımı gerçekleştirildi.Burkina Faso’da nüfusun yoğun olarak bulunduğu yerlere ise insanların ellerini kolaylıkla yıkayabilmeleri için bir cihaz konuldu.

Türk Kızılay İş Birliğiyle Türkiye’ye Hijyen Paketi Yardımı

Türkiye’deki Ramazan yardımlarını bu sene Türk Kızılay ile birlikte gerçekleştiren WEFA, Ramazan çalışmaları kapsamında yoksul ailelere hijyen paketi de dağıttı. Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine toplamda 6.500 hijyen paketi ulaştıran WEFA, Covid-19 hastalarıyla ya da koronavirüs şüphesi bulunan hastalarla temas hâlinde olan Türkiye’deki 2.000 sağlık ve güvenlik personeline de Kişisel Koruyucu Ekipman Seti (KKE) desteği de verdi.

Türkiye: Koronavirüse Karşı Yardım Kampanyası – “Şimdi Vefa Zamanı!”

Salgının ilerleyişini yavaşlatmak ve kontrol altında tutmak amacıyla Türkiye’de alınan kararlar çerçevesinde 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve bilhassa riskli grupta yer alan kronik rahatsızlığı olan kişilerin de evde kalmasının gerekliliği karşısında harekete geçen WEFA, bu kişilerin market alışverişi ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla “Şimdi Vefa Zamanı!” sloganı altında yardım çalışması başlattı. Öte yandan bu dönemde işten çıkarılan kimselere de gıda yardımı ulaştırıldı.

Avrupa: “Komşunu Unutma!” Yardım Kampanyası

Almanya ve Hollanda’da 11 farklı şehirde “Komşunu Unutma!” yardım çalışması başlatıldı. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ve risk gruplarında yer alan insanların günlük ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda onlara yardımcı olunurken, bilhassa yaşlıların bu süreçte sokağa çıkmamaları için onların market alışverişleri yapıldı. Ahlen’de Ramazan ayı boyunca yaşlıların evlerine Ramazan pidesi dağıtıldı.

Almanya: Maske ve Hijyen Paketi Yardımı

Koronavirüs nedeniyle WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ortak bir yardım çalışması başlattı. Yardım çalışması kapsamında Köln’deki “St. Elisabeth Krankenhaus Köln Hohenlind” isimli hastaneye 5000 adet, Heilig Geist Krankenhaus’a 1000 adet, “Senioren und Pflegeeinrichtung Oranienhof” ve “Seniorenhaus an St. Theodor e.V.”isimli iki ayrı yaşlı bakım evine ise 500’er adet tıbbi maske yardımı yapıldı. Ludwigshafen’da bulunan bir mülteci derneğinin yanı sıra Münih kentinde bulunan “Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten” isimli yaşlı bakım evine, Bremen’deki yaşlılar yurdu sakinlerine, Frankfurt ve Fulda şehirlerindeki yetimhanelere de de maske yardımı yapıldı. Öte yandan evsizlere ve engelli kişilere ulaştırılması için Elsenfeld yakınlarında bulunan Aktion-Mainherz derneğine tıbbi maskeler teslim edildi.

Almanya’nın farklı şehirlerinde esnaflara, STK’lara ve şehir sakinlerine maske, hijyen paketi dağıtıldı. Koronavirüs yardım çalışmaları kapsamında Bremen’deki evsizlere, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve giysi yardımı da yapıldı.

Öte yandan maske desteğine ihtiyaç duyan kimseler WEFA’nın Köln’de bulunan Genel Merkez ofisine ve WEFA Berlin şubesine gelerek WEFA’nın sunduğu tıbbi maske yardımından istifade edebildiler.

Belçika’da Gıda Yardımı

“Karadağ Market”, “Nuribaba Market” ve “Serdar Market” isimli işletmelerin büyük destek verdiği yardım çalışmaları kapsamında Belçika’nın Liège kentindeki 20 aileye gıda paketi desteği verildi.