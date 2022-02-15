Skype müjdeyi verdi. Artık İngilizce öğrenmek zorunda değilsiniz

Web Skype müjdeyi verdi! Artık Türkçe'yi destekleyecek

Skype, Çevrilen Konuşmalar özelliğinin desteklediği diller arasına Türkçe de eklendi. Skype'tan Türkleri mutlu edecek yeni özellik. Artık canlı canlı Türkçe'ye çevrilecek

Microsoft kısa süre önce iOS ve iPadOS’ta Skype için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, uygulamayı her iki platformda da 8.80.1 sürümüne yükseltti ve birkaç yeni özellik getirdi: Skype‘ın çeviri özelliği, Türkçe dahil daha fazla dili destekliyor ve belirli profiller için bağlantıları devre dışı bırakma seçeneği geliyor.

Web Skype

En popüler iletişim platformlarından birisi olan Skype, yıllar canlı görüşmelerdeki dil bariyerini çözüme kavuşturma potansiyeli olan bir özelliği devreye sokmuştu. Platform, görüşmeleri canlı olarak çevirerek kulağınıza aktarıyordu. Fakat Skype’ın canlı çeviri özelliği, doğrudan tüm diller için yayımlanmadı.

Türk Skype kullanıcıları için beklenen haber geldi. Microsoft, Skype’ın iOS ve iPadOS sürümleri için yayımladığı yeni güncellemeyle birlikte uygulamada hata düzeltmeleri yaptı. Öte yandan güncellemeyle birlikte ‘Translated Conversations (Çevrilen Konuşmalar)’ özelliğine Türkçe dili de eklendi.

Skype çevrilen konuşmalar özelliği nedir?

Skype’ın Çevrilen Konuşmalar özelliği, dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle farklı bir dilde canlı olarak iletişim kurmanızı ve sohbet etmenizi mümkün kılıyor. Yalnızca bireysel çağrılarda kullanabilen özellik, sesinizi otomatik olarak çeviriyor ve çevrilen konuşmanızı alt yazı olarak çağrı penceresine yansıtıyor.

Skype çevrilen konuşmalar özelliği nasıl açılır?

-Sohbetler sekmesinde kişinize sağ tıklayarak veya dokunup bekleyerek profili görüntüleyi seçin.

-Çeviri isteği göndere tıklayın veya dokunun.

-Çevrilen konuşmalara izin vermek istediğinize dair bir bildirim kişinize gönderilir. Devam etmek için kabul eti seçmeleri gerekir.

-Davetiniz kabul edildikten sonra anlık mesajlarınız ve çağrılarınız seçtiğiniz dile çevrilir.

-Çevrilen Konuşmanız o kişiyle yaptığınız sohbetlerde görüntülenmeye devam eder.