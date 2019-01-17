0553 313 94 23

Wawrinka, Avustralya Açık'a veda etti

Turnuvada tek erkeklerin 2014 yılı şampiyonu Stan Wawrinka, ikinci turda elendi- Tek kadınlarda seribaşı isimler Osaka, Svitolina ve Pliskova ikinci tura yükseldi

17 Ocak 2019 Perşembe 10:14
Wawrinka, Avustralya Açık'a veda etti


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Stan Wawrinka, ikinci turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda ikinci tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde öne çıkan mücadelede, turnuvanın 16 numaralı seribaşı tenisçisi Kanadalı Milos Raonic, Avustralya Açık'ta 2014 yılı şampiyonu İsviçreli Stan Wawrinka'yı 4 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından 6-7, 7-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Rakiplerini 3-0'lık skorla geçen 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini ve 23 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta da adlarını üst tura yazdırdı.

- Osaka ve Svitolina


Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Slovenyalı Tamara Zidansek'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura kaldı.

Ukraynalı 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina, Slovak Viktoria Kuzmova'yı 6-4 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup etti.

Çek 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ise ABD'li Madison Brengle'ı 4-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Belçikalı 12 numaralı seribaşı Elise Mertens, Letonyalı 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve ABD'li 17 numaralı seribaşı Madison Keys de rakiplerini yenerek üst tura çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:14
  1. Avustralya Açık
  2. İkinci Tur
  3. Stan Wawrinka
  4. tek erkekler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    1. Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak'..
    2. ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş
    3. "Lokantayı düzgün işletenin yanında..
    4. TMSF iki şirketi satışa çıkardı
    5. Toplanan inek sütü miktarı kasımda..
    6. Bağcılar'da başarılı öğrencilere havuz..
    7. Mitsubishi Electric öğrencilerle..
    8. Beşiktaş, ikinci yarıyı Akhisar'da..
    9. Büyük Şeytan, yine yapacağını yaptı...
    10. Doğu Anadolu'da kış
    11. Wawrinka, Avustralya Açık'a veda etti
    12. Firari FETÖ’cü Sefa’dan itiraf:..
    13. Muhammed Ali'nin ismi havalimanına..
    14. Adana Şehir Hastanesine "dijital..
    15. Venezuela'da Meclis Başkanı'nı..
    16. Danimarka BAE’ye silah satışını dondurdu
    17. "Ali'nin Enerji Serüveni" çocuklarda..
    18. Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu
    19. ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması..
    20. Ukrayna'dan İstanbul Boğazı..
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu