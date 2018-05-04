Washington'dan Türkiye'ye tehdit! 'Sabrımız taşıyor'

Washington Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunca düzenlenen panelin konusu erken seçimler, Suriye ve Türkiye oldu.



“SABIR TAŞIYOR”



Outzen, Kongre’nin sabrının taşmakta olduğuna dikkat çekti ve durumu çok ciddi olarak nitelendirdi.

Outzen, “S-400’ler ve tutuklamalar, sabır taşıyor. Bu, Türkiye’nin düşüncelerine değer vermediğimizden değil. Türkiye kendi gerekçelerini anlattı. Muhtemelen Kongre bizim dışişleri bakanlığında bu konularla ilgili yaptığımızdan tatmin olmuş durumda değil. Türkiye’nin dostları olarak bu durumda yapacağımız en iyi şey bu iki konunun Kongre için ne kadar önemli hale geldiğini iletmek. Bu ilişkileri hem asker olarak hem de akademisyen olarak 1990’dan buyana takip ediyorum. Bu ciddi bir durum” dedi.



MENBİÇ KONUSU



Outzen, “Sanırım Türkiye’yle Menbiç’in Menbiçliler tarafından yönetilmesi gerektiği konusunda anlaşıyoruz. Bu da görüşmeler yoluyla mümkün. 2 farklı tarafla görüşüyoruz, biri müttefik diğeri yerel ortak. Bir geçiş süreci olmalı karşılıklı güven içinde. Gelecek aylarda bu gerçekten diplomasi için zorlu olacak. Rejimin ve IŞİD’in oraya dönmesini istemiyoruz. Gelişmeler bizlerin de önüne geçebilir. Ruslar ve İranlılar’ın da çıkarları var. Türk tarafının sınırdaki güvenlik endişelerini gidermemiz gerekiyor, sınırda güvenli olmalarını, ideolojik olmayan yerel bir yönetimi gerçekten istiyoruz. Sanırım bu çeşit bir güven yaratılabilir” ifadelerini kullandı.



AARON STEİN S-400 KONUSUNDA ABD'Yİ HAKLI BULMUŞ!



Aaron Stein da S-400’ler konusunda Amerika’nın haklı olduğu mesajını verdi ve Outzen gibi bunun radarla ilgisi olduğunu söyledi. Stein, Türk hükümetinin bunu neden dinlemediğini anlamadığını söyledi.