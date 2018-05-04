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Washington'dan Türkiye'ye tehdit! 'Sabrımız taşıyor'

Washington Enstitüsü düzenlenen panelde Amerika Dışişleri Bakanlığı’nda askeri danışman Yarbay Rich Outzen, Türkiye’yle Amerika arasındaki bir dizi sorunla ilgili olarak “Kongre’nin sabrı taşıyor” ifadesini kullandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:07
Washington'dan Türkiye'ye tehdit! 'Sabrımız taşıyor'

Washington Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunca düzenlenen panelin konusu erken seçimler, Suriye ve Türkiye oldu.

“SABIR TAŞIYOR”

Outzen, Kongre’nin sabrının taşmakta olduğuna dikkat çekti ve durumu çok ciddi olarak nitelendirdi.
Outzen, “S-400’ler ve tutuklamalar, sabır taşıyor. Bu, Türkiye’nin düşüncelerine değer vermediğimizden değil. Türkiye kendi gerekçelerini anlattı. Muhtemelen Kongre bizim dışişleri bakanlığında bu konularla ilgili yaptığımızdan tatmin olmuş durumda değil. Türkiye’nin dostları olarak bu durumda yapacağımız en iyi şey bu iki konunun Kongre için ne kadar önemli hale geldiğini iletmek. Bu ilişkileri hem asker olarak hem de akademisyen olarak 1990’dan buyana takip ediyorum. Bu ciddi bir durum” dedi.

MENBİÇ KONUSU

Outzen, “Sanırım Türkiye’yle Menbiç’in Menbiçliler tarafından yönetilmesi gerektiği konusunda anlaşıyoruz. Bu da görüşmeler yoluyla mümkün. 2 farklı tarafla görüşüyoruz, biri müttefik diğeri yerel ortak. Bir geçiş süreci olmalı karşılıklı güven içinde. Gelecek aylarda bu gerçekten diplomasi için zorlu olacak. Rejimin ve IŞİD’in oraya dönmesini istemiyoruz. Gelişmeler bizlerin de önüne geçebilir. Ruslar ve İranlılar’ın da çıkarları var. Türk tarafının sınırdaki güvenlik endişelerini gidermemiz gerekiyor, sınırda güvenli olmalarını, ideolojik olmayan yerel bir yönetimi gerçekten istiyoruz. Sanırım bu çeşit bir güven yaratılabilir” ifadelerini kullandı.

AARON STEİN S-400 KONUSUNDA ABD'Yİ HAKLI BULMUŞ!

Aaron Stein da S-400’ler konusunda Amerika’nın haklı olduğu mesajını verdi ve Outzen gibi bunun radarla ilgisi olduğunu söyledi. Stein, Türk hükümetinin bunu neden dinlemediğini anlamadığını söyledi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:07
  1. Washington
  2. Rich Outzen
  3. Amerika Dışişleri Bakanlığı

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  • misafirmisafir2 sa önce
    İt ürür kervan yürür. Sen kim oluyorsunda ne alıp alamıyacağımıza karar veriyor. İtoğlu it. Tıpın tutyorsa çık karşımıza gör 
  • KARAKURTKARAKURT2 sa önce
    ABD İTLERİNİ VURALIM ARTIK...YETER, BUNLARA ÇOK YÜZ VERİLDL
  • birisibirisi2 sa önce
    hadi inşallah bizimkiler istifa etmiyorlar siz kovun bizi çok kötüyüz biz bizim yerimize suriyede ırakta sıkışmış bölgede kimsenin sevmediği pkkyı tutun lütfen artık sevmeyin bizi cidden
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp2 sa önce
    Bak adam kim : Aaron Stein . . . yağlı ballı Yahudi . . .ABD ise bir Yahudi köpeği . . . izinsiz havlayamaz . . . dikkat Türkiyem . . . bunlardan bize hayır yok.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp2 sa önce
    Bak adam kim : Aaron Stein . . . yağlı ballı Yahudi . . .ABD ise bir Yahudi köpeği . . . izinsiz havlayamaz . . . dikkat Türkiyem . . . bunlardan bize hayır yok.
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