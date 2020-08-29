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Aktüel Washington'da on binlerce ABD'li ırkçılık ve polis şiddetine karşı yürüdü
Aktüel

Washington'da on binlerce ABD'li ırkçılık ve polis şiddetine karşı yürüdü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 00:45:45 -
Washington'da on binlerce ABD'li ırkçılık ve polis şiddetine karşı yürüdü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin önde gelen insan hakları savunucuları ve on binlerce Amerikalı, Martin Luther King Jr.'ın "Bir hayalim var" konuşmasının yıl dönümünde Washington'da ırkçılık karşıtı yürüyüş düzenledi.

Çevre eyaletlerden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte Martin Luther King Jr.'ın anıtına çelenkler bırakılırken, ülke genelindeki ırkçılık ve polis şiddetine yoğun tepki gösterildi.

Anıt çevresinde toplanan kalabalığa konuşma yapan insan hakları aktivistleri, ülke genelindeki emniyet birimlerinin siyahi topluma ve azınlık gruplara yönelik önyargılı tutumlarını eleştirirken, katılımcılar ise King'in görüşlerini yansıtan pankartlar taşıdı, slogan attı.

ABD, mayısta da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde yoğun ve şiddet içerikli protestolar gerçekleşirken, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra siyahi Amerikalı Jacob Blake'in polisler tarafından sırtından 7 kurşunla vurulması ABD toplumu arasında yeniden infiale yol açtı.

- Martin Luther King Jr. kimdir?

Martin Luther King Jr'ın, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı tarihi konuşma, siyahi vatandaşların hak arayışlarında dönüm noktası olmuştu.

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edilmişti. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü düzenleniyor.

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