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Dünya Washington'da kritik karar! 2 ay daha uzatıldı
Dünya

Washington'da kritik karar! 2 ay daha uzatıldı

ABD Savunma Bakanlığı, ABD başkenti Washington'da görevli 2,300 Ulusal Muhafızın görev süresini 23 Mayıs'a kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 06:58:00 - 2021-03-10 06:59:28
Washington'da kritik karar! 2 ay daha uzatıldı

6 Ocak'ta Kongre baskının yaşandığı ABD'de Kongre binası ve çevresinde tehditlerin devam ettiğine ilişkin istihbaratların alınması üzerine güvenlik önlemleri yüksek seviyede tutuluyor.

Associated Press'in (AP) güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kongre Polis Departmanı, Ulusal Muhafızlar Komutanlığından, Kongreyi korumak için görev sürelerini 60 gün daha uzatmalarını talep etti.

Kongre ve çevresinde yönelik aşırı sağcı grupların "tehditlerinin" hala devam ettiğinin altını çizen kaynaklar, polisin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini aktardı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Elissa Slotkin, bu konudaki talebin son 36 saatte yapıldığını ve Ulusal Muhafızlar için tüm eyaletlerden gönüllüler arandığını belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de düzenlediği günlük basın toplantısında, "İhtiyacımız olduğu müddetçe, Ulusal Muhafızları burada tutmalıyız." yorumunu yaptı.

Pentagon, talebi kabul etti

ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD Kongre binası dahil Washington'da görevli 2,300 Ulusal Muhafızın görev süresini 23 Mayıs'a kadar uzattığı açıklandı.

5 binden fazla asker görev yapıyor

Washington DC'de şu anda görev süresi 12 Mart'ta dolacak 5 binden fazla Ulusal Muhafız görev yapıyor.

 

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