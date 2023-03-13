Washington’da İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in ziyareti protesto edildi
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönündeki tepki çeken sözlerinin ardından düzenlediği ABD ziyaretinde resmi temas gerçekleştiremeyeceği bildirildi.
ABD'deki birçok Yahudi-Amerikan sivil toplum kuruluşunun lideri, ortaklaşa hareket ederek Smotrich'i protesto edeceğini duyurdu.
Duyurular sonrası bir grup ellerinde pankartlarla Smotrich'in Washington'da kaldığı otelin önünde toplandı.
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