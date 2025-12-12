Washington temaslarında yapıcı adım! Bolat toplantının verimli geçtiğini açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası temsilcileri ve iş dünyasıyla bir araya geldikleri toplantının son derece verimli geçtiğini belirtti. Görüşmede karşılıklı ticaretin güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alındığı, özellikle yatırım ve iş birliği imkanlarında yeni kapıların aralandığı ifade edildi. Bakan Bolat, temasların iki ülke ekonomik ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdüren Bolat, NSosyal hesabından söz konusu toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Görüşmede, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir devam eden istikrarlı büyümesini ve potansiyelini iş çevrelerine anlattıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir."