  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler! Önce Türkmenistan şimdi de Rusya

MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

‘Biz sana ne yaptık Esed’! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör

Alerjin mi var Ali Babacan? DEM'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı

Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki

Akit gündeme getirdi, MHP’li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin

500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

Darbelerin ve hainlerin hamisi! Vesayetin safında
Ekonomi Washington temaslarında yapıcı adım! Bolat toplantının verimli geçtiğini açıkladı
Ekonomi

Washington temaslarında yapıcı adım! Bolat toplantının verimli geçtiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Washington temaslarında yapıcı adım! Bolat toplantının verimli geçtiğini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası temsilcileri ve iş dünyasıyla bir araya geldikleri toplantının son derece verimli geçtiğini belirtti. Görüşmede karşılıklı ticaretin güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alındığı, özellikle yatırım ve iş birliği imkanlarında yeni kapıların aralandığı ifade edildi. Bakan Bolat, temasların iki ülke ekonomik ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdüren Bolat, NSosyal hesabından söz konusu toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Görüşmede, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir devam eden istikrarlı büyümesini ve potansiyelini iş çevrelerine anlattıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir." 

Terörün ekonomiye zararı 2 trilyon dolar
Terörün ekonomiye zararı 2 trilyon dolar

Gündem

Terörün ekonomiye zararı 2 trilyon dolar

Ekonomide yeni dönem sinyali! Kalıcı güç için kritik mesaj
Ekonomide yeni dönem sinyali! Kalıcı güç için kritik mesaj

Ekonomi

Ekonomide yeni dönem sinyali! Kalıcı güç için kritik mesaj

Karaköy Barajı tamamlandı! Ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak
Karaköy Barajı tamamlandı! Ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak

Ekonomi

Karaköy Barajı tamamlandı! Ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak

Merkez Bankası PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu
Merkez Bankası PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Ekonomi

Merkez Bankası PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23