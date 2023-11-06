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Siyaset Washington Post'tan Mahmud Hamas iddiası! 'Hamas'ı tasfiye edin biz yönetelim'
Siyaset

Washington Post'tan Mahmud Hamas iddiası! 'Hamas'ı tasfiye edin biz yönetelim'

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:59:00 - 2023-11-07 00:12:30
Washington Post'tan Mahmud Hamas iddiası! 'Hamas'ı tasfiye edin biz yönetelim'

Washington Post, Mahmud Abbas'ın abd'ye ihanet dolu bir teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Terör devleti bebek çocuk kadın ayrım gözetmeksizin sivilleri katlederken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ihanet dolu bir adım geldiği iddia edildi.

ABD merkezli gazetede yer alan habere göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Hamas'ın tasfiye edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kendileri tarafından yönetilmesine hazır olduklarını söyledi.

İsrail zulmüne karşı Gazze'de direnen Hamas'a destek olmak yerine İsrail'in arkasındaki en büyük güç olan ABD'ye anlaşma teklif ettiği iddia edilen Abbas'a sosyal medyada tepki yağdı.

Abbas'ın Batı Şeria'da bile Filistin'in hukukunu koruyamadığına dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu teklifi 'vatana ihanet' olarak değerlendirdi.
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