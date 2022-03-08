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Dünya Washington Post'ta bomba "Erdoğan" yazısı
Dünya

Washington Post'ta bomba "Erdoğan" yazısı

Washington Post'ta yer alan bir analizde, Putin'i ikna edebilecek iki liderden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 18:12:00 -
Washington Post'ta bomba "Erdoğan" yazısı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayımlanan bir makalede, “Putin’i barış anlaşmasına kim ikna edecek?” sorusuna cevap arandı.

"Başka bir dünya lideri devreye girebilir mi?" sorusunun üzerinde duran Adam Taylor imzalı analizde, hem Kiev’in hem de Moskova’nın güvenine sahip az sayıda liderin olduğu belirtilirken, Putin’in Ukrayna’ya açıkça askeri destek veren Paris ve Berlin’in arabuluculuğunu kabul etmeyeceği belirtildi.

Erdoğan ve İsrail Başkakanı Bennet

Her iki ülkenin lideriyle ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in, bu göreve uygun olduğu ifade edilen yazıda, Çin’in de, aslında Rusya’ya Batı’dan çok daha yakın olduğu hatırlatıldı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Putin ile habersiz bir görüşme için bu hafta sonu Moskova'yı ziyaret etti. Bennett daha sonra Pazar günü yaptığı açıklamada, hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduğunu ve barışın sağlanmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.

 

 

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