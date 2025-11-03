Washington Post ”Türkiye İsrail'in kabusu” Çileden çıkıyorlar!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkesi kalıcı hale getirmeyi hedefleyen yeni barış planında, Türkiye’nin üstleneceği rol Washington’da övgüyle karşılanmaya devam ederken, Tel Aviv’deki endişe sürüyor.

‘TEL AVİV’DE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR’

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’un Türkiye’nin son dönemde artan rolünü ve etkisini mercek altına alan kapsamlı bir haber yayımladı. Haberde, Ankara’nın Hamas’la kurduğu temasların, ateşkesin sağlanmasında kritik bir öneme sahip olduğu ifade edilirken “Türkiye’nin Gazze’nin yeniden inşası ve güvenliğinin sağlanmasında aktif rol alması ihtimali, İsrail’de alarm zillerini çaldı” denildi.

‘SAHADA DİPLOMATİK BİR KAZANIM’

Haberde Hamas’la siyasi bir diyalog kanalı yürüten Ankara’nın, bu ilişkisini ilk kez sahada somut bir diplomatik kazanıma dönüştürmüş durumda olduğu ifade edilirken “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü çok boyutlu temaslar, Hamas’ın ateşkese razı olmasında belirleyici oldu” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİSİ TRUMP’TAN ÖVGÜ ALDI

Haberde, Trump’ın son haftalarda Türkiye’ye yönelik “övgü dolu” açıklamalarda bulunduğu, Erdoğan’ın Hamas üzerindeki etkisini “yapıcı biçimde kullandığını” söylediği vurgulandı. Bununla birlikte Washington yönetiminin, Gazze’de kalıcı barışın sağlanması sürecinde Ankara’yı “merkezi bir ortak” olarak gördüğüne dikkat çekildi.

Ancak aynı tablonun İsrail tarafında büyük bir rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Washington Post, İsrailli yetkililerin, Türkiye’nin Müslüman coğrafyasında “fazla nüfuz sahibi” olduğu gerekçesiyle bu plandan endişe duyduğunu aktardı. İsrail istihbaratında görev yapmış üst düzey isimlerden Michael Milshtein, “Türklerin Gazze’ye girmesi fikri İsraillileri çileden çıkarıyor. Onlar bizim resmi olarak düşmanımız değil ama kesinlikle dostumuz da değil” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki ateşkesin ardından bölgenin yeniden inşasında "Türkiye, sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazır" diye konuşmuştu. Ankara, hem insani yardım sevkiyatlarında hem de olası istikrar gücü oluşumunda aktif rol oynamayı planlıyor. Analistler, bu süreçte Türkiye’nin hem Washington ile ilişkilerini onarma hem de küresel diplomasi sahnesinde etkisini artırma fırsatı yakaladığını belirtiyor.

‘ÇOK TEHLİKELİ OLUR’

Washington Post’un haberinde, İsrail’in özellikle Türkiye’nin Gazze’de asker bulundurabileceği veya yeniden yapılanma sürecine liderlik edebileceği yönündeki olasılıktan “derin kaygı” duyduğu ifade edildi. Eski İsrail büyükelçisi Michael Oren, “Eğer İran ve Hizbullah’ı bertaraf ettikten sonra Gazze’nin ortasında Türkiye ile Katar öncülüğünde Müslüman coğrafyası etkisi doğarsa, bu bizim için çok tehlikeli olur” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Gazze’de hangi güçlerin kabul edilemez olduğuna biz karar veririz. ABD de bu konuda bizimle aynı noktadadır” diyerek Washington’a mesaj gönderdi. Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Türklerin sürece yapıcı biçimde katkı sağladığını görüyoruz ve bundan memnunuz” diyerek, Ankara’ya desteğini açıkça dile getirdi.

YENİ GÜÇ DENGESİ: İRAN ZAYIFLADI, TÜRKİYE YÜKSELİYOR

Haberde ayrıca, iki yıllık savaşın ardından Ortadoğu’daki güç dengesinin yeniden şekillendiğine dikkat çekildi. İran’ın Suriye ve Lübnan’daki kayıplarıyla zayıfladığı, Türkiye’nin ise bu boşluğu dolduracak en güçlü bölgesel aktör olarak öne çıktığı ifade edildi. Son olarak Erdoğan’ın Trump’la kurduğu sıcak diyalog ve diplomatik manevra kabiliyetinin, Ankara’nın bölgedeki nüfuzunu daha da artırmış durumda olduğunun altı çizildi.