Washington Post, hadi oradan hoşt! Türkiye'yi 'çok düşünüyorlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sistem sonrası kur operasyonlarının bozguna uğramasının ardından ABD yayın organı Washington Post, devreye girdi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni hedef aldı

ABD'li gazete tarafından yayımlanan yazıda, Türk ekonomisinin, Latin Amerika ülkelerinde görülen hiperenflasyon ve Ortadoğu’daki adam kayırmacılığı arasında sıkıştığını iddia ederek “Sorunun merkezinde, Erdoğan’ın gelişmiş bir küresel ekonomiyi alıp devlet kurumlarını kişiselleştirilmiş yönetimle değiştirerek bir emirlik gibi yönetme girişimi yer alıyor” ifadesiyle Cumhurbaşkanlık Sistemi'ni hedef aldı.

"Erdoğan'ın hamleleri sürdürülemez" çamuru

Washington Post, Erdoğan’ın ulusal ekonomi üzerinde adeta bir deney yaptığına öne süren ABD'li gazete, tüm yapılan hamlelerin siyasi ve ekonomik olarak sürdürülemez olduğunu iddia etti.

Kur'an'daki hükümlerden bahsetmesinden rahatsız oldu

İslami görüşlerinden rahatsızlığını da dile getiren Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her başarısızlığında 'dini kullandığı'nı iftirasını attı. ABD'li yayın organı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri düşürmesini istediğini ve Kur'an'dan alıntılar yaptığını belirtti.

Türkiye ekonomisi paramparça oluyorsa sevinmeniz gerekmez mi?

Yatırım ve ihracat rekoru kıran Erdoğan hükümetinin, yatırım ortamını yok ettiği ve ekonomiyi paramparça ettiği yalanını ortaya atan Washington Post, “Türkiye, sermaye ve yatırımcı güveni kaybı nedeniyle 2013’ten bu yana Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) dörtte birini kaybetmiş görünüyor” diye yazdı.

Washington Post, Türkiye ekonomisinin paramparça olmasına sevinmesi gerekirken rahatsız olması dikkat çekti.

"Dış güçler" yokmuş! Erdoğan'a alçak hakaret

Washington Post, Türk ekonomisindeki düşüşün hükümetin söylediği gibi “dış güçler”e dayanmadığını ya da Erdoğan’ı devirmek için kurulan bir komplonun sonucu olmadığını iddia ederek hedef saptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" diyerek hakarette bulunan ve alçaklığını gözler önüne seren ABD'li gazete, "Bu bir yönetim sonucudur. Gerçek bir kontrol ve dengenin olmadığı yarı otoriter başkanlık sistemine geçiş, Türk diktatörün elindeki gücü pekiştirdi" ifadesini kullandı.

Kur operasyonunu bitirmesini hazmedemedi! "Başaramayacaklar"

Erdoğan'ın ekonomideki görevlendirmelerde her zaman yeterlilikten çok sadakate önem verdiği iddia edilen yazıda, hiçbir bakanın ne kadar sadık olursa olsun bu işi başaramayacağı iddiasında bulunuldu.

Erdoğan’ın ekonomideki yeni sistemine hedef alan Washington Post, “Erdoğan’ın yeni planının enflasyonu düşürmesi veya yatırımcının güvenini geri kazanması pek olası değil. Daha da kötüsü, Türkiye’nin zaten azalan devlet hazinesini de tüketecektir” ifadeleriyle kuruntu kapıldı.

ABD'lilerin umudu muhalefet

Muhalefetin anketlerde öne geçtiği ve seçim konusunda daha motive olduğu iddia eden Washington Post, Türk ekonomisinin toparlanmak için 2023 yılındaki seçimlere kadar bekleyemeyeceği öne sürdü.

Düşmanca yazdığı yazıda bir de akıl vermeye kalktı!

Türkiye'ye ve AK Parti iktidarına düşmanlığını alenen gösteren Washington Post, modern bir ekonominin 7. yüzyıldan kalma komplo teorileri ile yönetilemeyeceğini öne sürerken etkili bir ekonomi yönetiminde kişilerin duymak istemeyeceği şeyleri söylese bile uzmanlar ile çalışılması gerektiğini iddia etti ve sözde akıl verdi.

Yeni ekonomik modelin etkisini hazmedemeyen ABD'li gazete, Erdoğan’ın etrafındaki bilgili ekonomistleri ve bürokratları uzaklaştırdığı yalanını sarf etti. Yeni sistemden vazgeçilmesini söyleyen emperyalist Washington Post, daha geleneksel ekonomi yönetimine ihtiyaç olduğunu ifade ederek Türkiye'nin yeniden faiz sarmalına girmesi yönünde akıl verdi.