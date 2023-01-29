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Dünya Washington Post gazetesinden itiraf niteliğinde PKK "hatası"! Fena faka bastılar
Dünya

Washington Post gazetesinden itiraf niteliğinde PKK "hatası"! Fena faka bastılar

The Washington Post gazetesi, ABD ordusundaki kadınların karşılaştıkları sorunlara ilişkin haberinde, "ABD güçleri eylül ayında PKK'ya ya da Kürdistan İşçi Partisi'ne askeri eğitim sunarken.." alt yazısını kullandığı bir fotoğraf yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 17:01:00 -
Washington Post gazetesinden itiraf niteliğinde PKK "hatası"! Fena faka bastılar

The Washington Post'ta 28 Şubat tarihinde yayımlanan "Tam entegrasyon emrine rağmen, özel kuvvetlerdeki kadınlar hala engellerle karşılaşıyor" başlıklı haberin gazete basımında kullanılan fotoğrafta, ABD güçlerinin terör örgütü PKK'ya askeri eğitim verdiğini belirten bir resim altı yazısı yer aldı.

ABD Özel Kuvvetleri'nde yer alan kadınların karşılaştığı zorluk, ayrımcılık ve tacizin aktarıldığı haberde kullanılan resim altında şu ifadeler yer aldı:

"ABD kuvvetleri PKK ya da Kürdistan İşçi Partisi'ne Eylül'de askeri eğitim verirken. ABD'nin seçkin askeri birliklerindeki kadınlar yıllar önce Özel Kuvvetlere verilen entegrasyon emrine rağmen hala engellerle karşılaşıyor."

ABD'li uzman: O askerler YPG/SDG'dir diye umuyorum

Washington Post gazetesinde yer alan haber üzerine güvenlik ve terörizm üzerinde çalışan Prof. Bruce Hoffman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü (28 Şubat) Washinton Post gazetesinin ikinci sayfasında yer alan fotoğrafın başlığına bakın. ABD Özel Kuvvetleri, 1997 yılından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı terör örgütü listesinde yer alan PKK'ya gerçekten de askeri eğitim mi veriyor? Onların YPG veya SDG'deki Kürt güçleri olduğunu düşünüyorum/umuyorum."

Fotoğraf siteden kaldırıldı

Washington Post gazetesi, konuyla alakalı bir yorum yapmazken, gazetenin basılı versiyonun da kullanılan fotoğraf, internet sitesinde yer alan haberden kaldırılarak; ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) binası konuldu.

NOT: Amerikan yönetimi, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor ancak YPG/SDG'yi "Kürt gruplar" olarak tanımlayarak PKK'nın Suriye uzantısı olarak görmüyor.

Bruce Hoffman, "...ABD, PKK'ya askeri eğitim mi sağlıyor? Onların YPG veya SDG'deki Kürt güçleri olduğunu düşünüyorum/umuyorum" yorumuna, bazı kullanıcılar tarafından cevaplar geldi. Kullanıcılar, PKK ile YPG/SDG'nin aynı olduğu mesajlarını paylaştı:

•PKK ve YPG/SDG farklı değil. Aynı komutanlara, savaşçılara ve (Marksist Leninist) ideolojiye sahipler.

•Başlığın tamamen yanlış olmadığını gösteren çok fazla örtüşme var Sayın Bruce.

•ABD ve Batı gibi "müttefikleriniz" varsa düşmana gerek yok.

•ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı terör örgütleri listesinde yer alan PKK'yla bağlantılı YPG-SDG'ye ne yazık ki ABD güçleri askeri destek sağlıyor. Türk devletinin uyarılarını dikkate almıyor. Kendi kanunlarına göre suç işliyor.

•YPG eşittir PKK. Bu sadece yeni bir markanın adı.

•Sevgili Bruce, PKK ile YPG arasındaki fark nedir?

•PKK=YPG=SDG... İsim değişikliği sizi yanıltmasın. Bunu en iyi sen biliyorsun. Yıllarca TIR'lar dolusu silah yığarak Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiniz.

•Lütfen CIA'in raporuna bakın. PKK ile PYD/YPG/SDG arasında fark olmadığı yazıyor.

KAYNAK: HABER7

 

 

 

 

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