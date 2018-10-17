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Washington Post CEO'su Fred Ryan'dan Suudi Hükümeti'ne 'Kaşıkçı' çağrısı

Washington Post gazetesi yazarı ve CEO'su Fred Ryan, Suudi Arabistan yönetiminin Cemal Kaşıkçı'nın ailesine 'tam ve dürüst bir açıklama' yapmak zorunda olduğunu belirterek, Suudi Hükümeti'nin artıksessiz kalamayacağını kaydetti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 00:41
Washington Post CEO'su Fred Ryan'dan Suudi Hükümeti'ne 'Kaşıkçı' çağrısı

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı ve CEO'su Fred Ryan, Suudi Arabistan yönetiminin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine "tam ve dürüst bir açıklama" yapmak zorunda olduğunu bildirdi.

Kaşıkçı'nın da makaleler yazdığı Washington Post'un CEO'su Ryan, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gazetecinin ailesinden iki haftadır yaşadıklarından dolayı özür dilenmesi gerektiğini belirten Ryan konuya ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Ryan, "Suudi Arabistan hükümeti Kaşıkçı ailesine ve dünyaya, Cemal'e yapılanlar hakkında tam ve dürüst bir açıklama yapmaya borçlu ve biz de Cemal'in ailesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız bir soruşturma teklifini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Hükümeti'nin artık sessiz kalamayacağına vurgu yapan Ryan, "Kendi hükümetimiz ve diğerlerinin yapılanları ve sorumlularını bulana kadar gerçekler için daha fazla zorlaması şarttır. Bu, Suudi hükümetiyle yapılan sıradan bir ticaret olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den beri haber alınamıyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 00:41
  1. İstanbul
  2. Washington Post gazetesi
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Fred Ryan

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