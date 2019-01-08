Washington D.C.'de Bolton, Ankara'da Bolton... Kalın'ı böyle dinledi!

yeniakit.com.tr ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik düzenleyeceği operasyon öncesi, İsrail'de skandal açıklamalarda bulunmuş, PKK'lıları teröristleri "Kürtler" olarak tanımlayarak algı oluşturmaya çalışmış ve aklınca Türkiye'ye talimat vererek kendileriyle koordinasyon kurmadan önce Suriye'ye harekat yapılmaması gerektiğini söylemişti.

Türkiye tepkisini gösterdi

Bolton'ın skandal sözlerine siyasi mercilerden cevap gelmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve IŞİD’lı teröristlerledir" diyerek tepkisini göstermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü grup toplantısında, "Bolton'ın verdiği mesajı kabul etmemiz mümkün değildir." diyerek tepkisini dile getirmişti.

Hulusi Akar'dan ABD'ye Suriye cevabı

Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bolton yanlış içindedir

Bolton Kalın'ı el pençe divan dinledi

Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da İbrahim Kalın ile görüşen Bolton'ın, PKK cevaplarının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nü el pençe divan durarak dinlediği görüldü. Ülkesinde ve en büyük destekçilerinden biri olan İsrail'de, Türkiye hakkında rahatça atıp tutan Bolton'ın duruşu dikkat çekti.

Bolton'ın muhatabı Kalın'dır

Ankara'da Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu istemişti. Ancak skandal açıklamaları nedeniyle kendisine randevu verilmedi. AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, Bolton'la görüşme olmamasına ilişkin bir soruya, "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı, bir tepki olarak değerlendirmemek gerekir" şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, küstah Bolton'a randevu vermedi!