Washington Büyükelçisi Kılıç’tan 23 Nisan mesajı

Türkiye Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türk-Amerikan Toplumuna yönelik bir mesaj yayınladı.

Korona virüs salgını nedeni ile evlerde ve kısıtlı bir şekilde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili Türkiye Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türk-Amerikan Toplumuna yönelik bir mesaj yayınladı. Kılıç, "Türk-Amerikan toplumunun değerli üyeleri, aziz milletimizin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıldönümünü, her zamanki gibi büyük onur, gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bundan bir asır önce teşkil edilerek, milli mücadele tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yerini alan Gazi Meclisimiz, ulusumuzun egemenliğinin nişanesi olmuş ve bilahare Cumhuriyetimizin yolunu açan destansı kurtuluş mücadelemizin büyük bir sebat, inanç ve kararlılıkla yürütülmesinde başat rol oynamıştır. Tam bağımsızlık şiarı ulusal karakterinin temelini oluşturan Türk milleti, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere liderlerinin ve Büyük Millet Meclisindeki temsilcilerinin önderliğinde, ulusal kurtuluş mücadelemizin zafere ulaşmasına kadar yaşanan meşakkatli dönemi geride bırakarak, bugünkü gurur duyduğumuz modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Ülkemizin geleceğinin güvencesi olan sevgili yavrularımız, tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu günlerde, kıymetli ailelerinizin ve büyüklerinizin yol göstericiliğinde, kendinizi her açıdan daha bilgili ve donanımlı hale getirmenin taşıdığı büyük önemi layıkıyla idrak edeceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Fedakarlıkların en kutsalı üzerine kurulan, atalarımızın canları ve kanları pahasına inşa ettikleri ve korumak ve daha da yüceltmek üzere bizlere emanet ettikleri Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine yükseltmek atalarımıza ve bizden sonraki kuşaklara olan öncelikli borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları ve Gazi Meclisimizin tüm üyeleri olmak üzere, ülkelerinin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Ülkemizin istikbalinin ve istiklalinin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.