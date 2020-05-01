Washington Büyükelçisi Kılıç,: ABD'ye yapılan tıbbi yardımlar NATO müttefikleri arasındaki dayanışmayı temsil etmektedir

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD’ye yaptığı tıbbi yardımlara ilişkin, Bloomberg kanalına konuştu.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki olan ABD'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında yaşadığı tıbbi malzeme eksikliğini göz ardı etmediğini belirten Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine salgınla daha etkili mücadele edilmesi adına tıbbi ekipman desteği verildiğini söyledi.

Bu kapsamda yarın Türkiye'den tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçağın ABD'ye geleceğini aktaran Kılıç, Türkiye’nin Kovid-19'la mücadele kapsamında maske, eldiven ve önlüğün de dahil olduğu çeşitli kişisel koruma ekipmanlarının üretimine hız vererek, 57 ülkeye ihraç edebilecek noktaya geldiğini ifade etti.

Kılıç, "Bu yardımlar, NATO müttefikleri arasındaki dayanışmayı temsil etmektedir. Eskiye uzanan bir müttefikimiz olan ABD'nin şu an yardıma ihtiyacı var ve bu konuda destek vermekte kararlıyız." dedi.

"Birçok ülkeden daha hazırlıklıydık"

Türkiye'deki Kovid-19 vakaları ve tedavi süreçlerine de değinen Kılıç, yapılan test sayılarının arttığını ve vaka sayısında düşüş olduğunu vurguladı.

Kılıç, Türkiye'nin salgın konusunda birçok ülkeden daha hazırlıklı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Son 17 yılda sağlık sisteminin geliştirilmesi için büyük yatırımlar yaptık. Ayrıca 2500 yatak kapasitesine ulaşan çok büyük 11 hastane inşa ettik, sağlık personelimizin eğitim ve öğrenimine önem verdik. Yoğun bakım ünitesi konusunda da OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) ülkeleri arasında ilk sırada geliyoruz. Şimdi ise bu yatırımların karşılığını alıyoruz."

Türkiye’de alınan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin yanı sıra ekonomin yeniden canlandırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıç, vaka sayılarında düşme olsa da henüz tehlikenin tam anlamıyla geçmediğini belirtti.

Kılıç, Türk hükümetinin gelişmeleri sıkı şekilde takip ettiğine vurgu yaparak, sağlık hizmetlerinin yanı sıra finansal anlamda da Türk halkını ve ekonomiyi rahatlatmayı amaçlayan adımlar atıldığını kaydetti.