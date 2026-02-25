Warner Bros. Discovery paylaşılamıyor

Warner Bros. Discovery, Paramount Global Skydance’in sunduğu revize satın alma teklifinin “şirket için üstün bir teklif olma potansiyeline sahip” olduğunu duyurdu.

Şirket açıklamasında, yönetim kurulunun bağımsız finansal ve hukuki danışmanlarla yaptığı değerlendirme sonucunda, Paramount’un hisse başına 31 dolar nakit ödeme içeren teklifinin ciddi biçimde ele alındığı belirtildi.

31 DOLAR NAKİT VE GÜNLÜK GECİKME BEDELİ

Revize teklif, hisse başına 31 dolar nakit ödeme içeriyor. Ayrıca 30 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere, çeyrek başına 0,25 dolara denk gelen günlük gecikme bedeli öngörülüyor.

Daha da dikkat çekici olan unsur ise düzenleyici risk paylaşımı. İşlemin regülasyon engeline takılması halinde Paramount’un 7 milyar dolarlık “düzenleyici fesih tazminatı” ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Bunun yanında, Warner Bros. Discovery’nin mevcut Netflix anlaşmasını feshetmesi durumunda doğacak 2,8 milyar dolarlık yükümlülüğün de Paramount tarafından karşılanması teklif ediliyor.

Yönetim kurulu, teklifin Netflix ile varılan anlaşmadan kesin olarak üstün olup olmadığına ilişkin nihai bir karar verilmediğini, görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

NETFLIX İLE 82,7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Netflix, 5 Aralık 2025’te Warner Bros.’un film ve televizyon stüdyoları ile HBO ve HBO Max’i kapsayan satın alma için 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Paramount ise 8 Aralık 2025’te hisse başına 30 dolarlık ilk teklifini sunmuş, ardından 22 Aralık ve 10 Şubat’ta teklifini revize etmişti. Warner Bros. Discovery yönetimi daha önce hissedarlara Paramount teklifinin reddedilmesini tavsiye etmişti.

7 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ

17 Şubat’ta Warner Bros. Discovery, Netflix’in birleşme anlaşmasındaki bazı kısıtlamalar için şirkete esneklik tanıdığını ve bu çerçevede 23 Şubat’a kadar Paramount Skydance ile “en iyi ve nihai teklif” için görüşmeler yapılabileceğini duyurmuştu.

Hollywood’daki bu çok cepheli satın alma yarışı, yalnızca finansal büyüklüğüyle değil; içerik hakları, yayın platformları ve küresel medya dengeleri açısından da sektörün geleceğini şekillendirecek nitelikte görülüyor. Yönetim kurulunun vereceği karar, küresel eğlence endüstrisinde güç dengelerini yeniden belirleyebilir.