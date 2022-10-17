Wall Street’in 7 yıldızlı isminden kriz tahmini!

Küresel piyasaların kırılma noktasına yaklaştığına dair endişeler her geçen gün artıyor. Olası bir krizin merkez üssünün neresi olacağı ise tartışmaların odağına yerleşti. Insider’ın haberinde Jamie Dimon, Cathie Wood ve Larry Summers gibi Wall Street’in ünlü isimleri krizin finansal sistemin neresinde patlak vereceğine dair öngörülerini paylaştılar.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, finansal sisteme ilişkin stres işaretleri varlık fiyatlarındaki dalgalanmalardan ekonomik istikrara yönelik artan tehditlere, Credit Suisse gibi büyük bankalarda oluşabilecek mali sorunlara kadar birçok alanda kendisini hissettiriyor. İngiltere’deki siyasi kriz de genellikle güvenli liman olarak görülen devlet tahvillerine ve emeklilik fonlarına yönelik riskleri de açıkça ortaya koydu.

Yatırım danışmanlığı firması Alpha Theory Advisors’dan Benjamin Dunn CNBC’deki açıklamasında, “İsveç kronu, tahviller, petrol, gümüş gibi varlıklarda her geçen gün çoklu standart sapma hareketleri görüyoruz. Bunlar sağlıklı hareketler değil” ifadelerine yer verdi.

Birçok stratejist, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranlarını olağanüstü bir hızla artırarak enflasyonu kontrol altına almak için uyguladığı agresif sıkı para politikasını en büyük suçlu olarak görüyor. Zira FED’in faiz artışları tahvil getirilerinin yükselmesine ve doların son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden olmuştu ve bu da piyasalardaki gerilimin artmasının en önemli sebeplerinden biriydi. Wall Street’in 7 ünlü ismi krizin patlak verebileceği yere ilişkin öngörülerini şöyle paylaşıyor:

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon (kredi piyasaları ve ETF’ler)

Wall Street’in varlıkları bakımından en büyük bankası JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon Londra’da gerçekleştirilen bir konferansta şu ifadelere yer verdi:

“Buradaki yaldızlı tahvil piyasalarını gördünüz. Birçok piyasada likidite eksikliğini görüyorsunuz. Bu gerçekleşecek. Daha fazla çatlamanın ve belki de biraz daha fazla paniğin görüleceği muhtemel yer kredi piyasalarıdır. Bu panik ETF’lerde, bir ülkede veya daha önce tahmin etmediğiniz bir yerde olabilir. Önceki tüm krizlerin bir listesini yaptığınızda, burada otururken krizin nereden geldiklerini tahmin edemediğini görürsünüz. Ancak şu anda bu krizin muhtemelen gerçekleşeceğini tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Bu yüzden eğer dışarıda olsaydım, çok temkinli olurdum.”

Guggenheim Partners Küresel CIO’su Scott Minerd (hisse senetleri, gelişmekte olan piyasalar)

New York merkezli finans devi Guggenheim Partners’ın Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd FED’in agresif para politikasına dikkat çekerek, “Bir şeyler kırılana kadar bastırmaya devam edecekler. Bana kalırsa kırılma muhtemelen hisse senedi fiyatlarından gelecek. Ancak başka yerlerden de gelebilir. Bu gelişmekte olan piyasalar da olabilir. Önünde sonunda tüm bunlar gözyaşlarıyla sonuçlanacak” uyarısında bulundu.

Ark Invest’in Başkanı Cathie Wood (finansal hizmetler sektörü)

Teknoloji fonu Ark Innovation ile dünya çapında ünlenen yatırım firması Ark Invest’in başındaki isim Cathie Wood CNBC’deki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Finansal hizmetler sektöründe sıkıntı olduğuna dair işaretler de var. Paranın merkezi olan bankaların kredi temerrüt takaslarının iki katına çıktığını ve üçe katlandığını izliyoruz. Bunu Avrupa’da tüm zamanların zirvesinde olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla, finansal sistemde, ilk olarak İngiltere'deki LDI (Emeklilik yatırımları gibi ‘yükümlülük temelli yatırım’ stratejisi) kriziyle birlikte kendilerini göstermeye başladığına inandığım stresler ve gerginlikler var. Ve bunun gerçekleşmesinin sebebi, büyük bir finansal şok yaşıyor olmamız."

Allianz Baş Ekonomik Danışmanı Mohamed El-Erian (zombi şirketler ve bilançolar)

Cambridge Üniversitesi Finans Profesörü ve Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Mohamed El-Erian geçtiğimiz hafta CNBC’deki açıklamasında aşırı borçlu şirketlere atıfta bulunarak, “Zombi şirketleri refinansman sağlamakta çok daha fazla zorlanıyor. Ve eğer refinansman sağlayabilirlerse refinansman maliyetleri rakamları tamamen farklı bir şekilde gösteriyor. Ardından aşırı kaldıraç kullanan çeşitli yatırımcılara bakabilirsiniz. Bu bir sorun olacaktır. En muhtemel kurban ekonomik büyümedir. Bence piyasa, resesyon riskinin ve bunun bilançolara ne yaptığının bir sorun olduğunu kabul etmeye başlıyor” ifadelerine yer verdi.

ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers (küresel ekonomi)

Cuma günü gerçekleştirilen Uluslararası Finans Enstitüsü yıllık toplantısında ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers, “İngiltere’de olanların bir kısmı kendi kendine açılan yaralardır. Ancak diğer bir kısmı da küresel sistemde olup bitenlerin titreşimleridir. Bir sarsıntı olduğunda her zaman deprem olmaz. Ancak bir depremden korunmayı düşünmeniz gerekir” ifadelerine yer verdi.

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni (gelişmekte olan piyasalar)

Borsa araştırmaları firması Yardeni Research’ün başındaki isim Ed Yardeni Bloomberg’deki açıklamasında FED’in faiz artışı politikalarını hedef aldı:

“Bana kalırsa bir şeyler halihazırda kırılıyor. Kırılan şeyse yükselen dolar. Dolardaki yükseliş geçmişte küresel bazda finansal krizler yaratmakla ilişkilendirilmiştir. Tüm bunlara baktığımızda küresel bir bakış açısına sahip olmalıyız. Buradaki sıkı para politikası dünyanın geri kalanında, özellikle de gelişmekte olan piyasalarda muazzam etkiye neden oluyor.”

Goldman Sachs Küresel Döviz Araştırmaları Başkanı Kamakshya Trivedi ( gelişmekte olan piyasalar)

Wall Street Devi Goldman Sachs’ın Döviz Araştırmaları birimini yöneten Kamakshya Trivedi katıldığı bir podcast programında, “Önemli miktarda dolar cinsinden borcun olduğu gelişmekte olan piyasaların daha savunmasız ceplerinden bazılarında halihazırda bir borç krizi var. Hayata geçmeye başlayan gerçek borç sorunlarını aramanız gereken yer burasıdır” ifadelerine yer verdi.