Wall Street Journal gazetesi dünyaya duyurdu! Pentagon'dan Türkiye doğrudan ilgilendiren askeri karar

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Savunma Bakanı Mark Esper'in 24 Ağustos'ta imzaladığı karara göre Türkiye, İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Irak gibi ABD'nin kilit müttefiki konumundaki 8 ülkede askeri ataşe pozisyonlarında artık general ve amiraller değil albaylar ve deniz albayları yer alacak.

Kaynaklar, Pentagon'un Gana ve Ekvator Ginesi de dahil Batı Afrika'daki bazı ülkelerde görev yapan ataşelerini geri çağırdığını ifade etti.

ABD'li kaynaklar, bu kararın jeopolitik arenada Rusya ve Çin'le mücadeleye yönelik kaynakların yeniden dağılımı ve ABD ordusundaki general ve amirallerin sayısına yönelik ABD Kongresi tarafından getirilen kısıtlamalara uyulması için gerekli olduğunu kaydetti. Gazete, daha önce kabul edilen kanuna göre Aralık 2022'ye kadar ABD ordusundaki general ve amiral sayısında 110 kişilik bir azaltma yapılması gerektiğini anımsattı.

Bu arada kaynaklar, Cumhuriyetçi ve Demokrat temsilcilerin Pentagon'un bu kararını dar görüşlülük olarak yorumladıklarını ve kilit müttefiklerle ilişkilere zarar verebileceğini, terörle mücadelede ortaklığı engelleyebileceğini, Rusya ve Çin'in Afrika ve Ortadoğu'daki nüfuzunu artırmalarını sağlayabileceğini düşündüklerini anlattı.

ABD'nin Çin'in etkisine karşı koymak için ilişkileri pekiştirmek istediği Asya-Pasifik'teki bazı ülkelerde daha yüksek rütbeli ataşeleri görevlendirebileceği de kaydedildi.