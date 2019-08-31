



İSTANBUL (AA) - WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye 10 altın, 10 gümüş ve 28'i bronz olmak üzere toplam 48 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Macaristan'ın Gyor kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada milli sporcuların elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.

"Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum." sözlerini kullanan Kayıcı, şunları söyledi:

"Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakan yardımcılarımız Sayın Hamza Yerlikaya, Sayın Sinan Aksu, Sayın İhsan Selim Baydaş ve Sayın Halis Yunus Eröz'e ile Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin Bozgeyik ile bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum."





- Madalya kazanan milli sporcular