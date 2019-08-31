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WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası

- Milli sporcular 10'u altın olmak üzere 48 madalya kazandı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:20
WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye 10 altın, 10 gümüş ve 28'i bronz olmak üzere toplam 48 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Macaristan'ın Gyor kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada milli sporcuların elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.

"Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum." sözlerini kullanan Kayıcı, şunları söyledi:

"Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakan yardımcılarımız Sayın Hamza Yerlikaya, Sayın Sinan Aksu, Sayın İhsan Selim Baydaş ve Sayın Halis Yunus Eröz'e ile Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin Bozgeyik ile bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum."

- Madalya kazanan milli sporcular


Avrupa şampiyonu olan milli sporcular
Cengizhan Kuru75 kilo
Devrim Aydın60 kilo
Kübranur Sözübek70 kilo
Rumeysa Ataş65 kilo
Seyit Battal Ay54 kilo
Tuğçe Fedakartürk56 kilo
İlknur Kurt60 kilo
Zehra Doğan52 kilo
Mehmet Memilioğlu91 kilo
Afra Adıyaman50 kilo
Avrupa 2.'si olan milli sporcular
Barış Gözütok+91 kilo
Elif Tarayan52 kilo
Gizem Kocaoğlu48 kilo
Muhammed Abdulbakir Çalcalı81 kilo
Yunus Erçin63,5 kilo
Ali Ataberk Gürbüzcan54 kilo
Kadir Emre Aydoğan71 kilo
Saide Çetintaş48 kilo
Halil Burak Dursun+94 kilo
Cansu Bükülmezoğlu70 kilo
Avrupa 3.'sü olan milli sporcular
Beyza Aydın+70 kilo
Fatih Koçyiğit57 kilo
Mustafa Danışmaz86 kilo
Turan Tuncer71 kilo
Yunus Baybura51 kilo
Yusuf Ziya Çayan91 kilo
Batuhan Bayram Demir86 kilo
Bilge Su Gürel70 kilo
Can Özbatur+91 kilo
Hayrullah Denizci51 kilo
İbrahim Ethem Çakır63,5 kilo
Sena Nur Kocaoğlu+70 kilo
Tuğçe Bektaş65 kilo
Berkay Ozan Şahin57 kilo
Burhan Karık74 kilo
Dilara Karapınar70 kilo
Emir Coşkundeniz84 kilo
Vatan Kılıç89 kilo
Zeliha Çavuşoğlu50 kilo
Zöhre Merve Öztürk60 kilo
Elif Özkan65 kilo
Hasan Akçalı89 kilo
Merve Tosun+70 kilo
Samet Sakar79 kilo
Sedef Merdün55 kilo
Selçuk Yıldırım+94 kilo
Talha Emir Buldu94 kilo
Yusuf Oflu57 kilo

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:20
  1. GYOR
  2. Kick Boks
  3. Macaristan

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