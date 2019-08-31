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Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

Bursa'da gerçekleştirlen şampiyonada sporcular, yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarına kalmak için mücadele etti

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:40
Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

BURSA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Su Kayağı Kablolu Wakeboard Gençler Bireysel ve Büyükler Kulüplerarası Federasyon Kupası yarışları, ikinci gününde bireysel ve kulüp bazında yapılan eleme müsabakalarıyla devam etti.

Bursa'daki Sukaypark'ta dün başlayan şampiyonada, bireyselde 91 sporcu, takımlarda ise 8 kulüp 6 kategoride yarıştı.

Yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarına kalmak için mücadele eden sporcular, zorlu parkurda puan alabilmek için hünerlerini sergiledi.

Müsabakalar sonucunda eleme turlarını geçen sporcular, final yarışlarında altın madalya için mücadele etmeye hak kazandı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:40
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