Wagner'in sahibinin şirketlerine yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı Yevgeniy Prigozhin'in yönettiği bazı kuruluşların Rus güvenlik ve istihbarat servisleri ile doğrudan ilişkili olduğu ve Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (CAR) etkisini artırmak için çalıştığını açıkladı.

Rusya'nın yönetim merkezi olan Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla da bilinen Yevgeniy Prigozhin'e bağlı bazı isimlerin de yaptırım listesinde olduğu belirtildi.

6 şirket ve bazı yöneticilere yaptırım

Alınan kararlara göre, elmas ve değerli maden sektöründe bulunan Rusya merkezli MFinans, CAR merkezli Lobaye Yatırım, Finlandiya merkezli lojistik, St. Petersburg merkezli Okeanos ve yatırım şirketleri Unicum Trade OY, ACEX OY ve Optima Freight OY'a yaptırım getirildi.

Söz konusu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de yaptırım listesine alındığı ortaya çıktı.

ABD, Yevgeniy Prigozhin'in Rus paralı savaşçı şirketi Wagner'in de yöneticisi ve finansörü olduğunu düşünüyor.