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Dünya Wagner'e kötü haber
Dünya

Wagner'e kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-04-17 16:02:00 -
Wagner'e kötü haber

AB, Wagner Grubu’nu yaptırım listesine aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rus güven­lik şirketi Wagner Grubu ve Rus medya şirketi RIA FAN'ın Uk­rayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit ettiği gerekçesiyle yaptı­rım listesine eklendiği bildirildi.

AB'nin 25 Şubat'ta Wagner Grubu ile bağlantılı 11 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulama ka­rarı aldığı hatırlatılan açıklama­da, Yevgeniy Prigojin'in fon sağ­ladığı Wagner Grubu'nun Rus­ya'nın Ukrayna'ya saldırılarına aktif olarak katıldığı, Soledar ve Bahmut'taki saldırılara öncülük ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus iş insanı Progojin'in Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu RIA FAN'ın ise Rusya hükumet yanlısı propa­ganda ve dezenformasyon ya­pan bir haber ajansı olduğu ifa­de edildi.

AB Konseyi'nin son kararıy­la AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi sayısı bin 473, kuruluş sayısı 207 oldu.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulma­sı ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.
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Kaynak: Dünya Gazetesi

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