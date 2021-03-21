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Dünya Wagner Libya’da oyun peşinde
Dünya

Wagner Libya’da oyun peşinde

Libya’da buluan Rus Wagner grubuna bağlı paralı askerlerin Sirte ile Cufra arasına toprak set çekmeye çalıştıkları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 03:39:00 -
Wagner Libya’da oyun peşinde

Libya ordusu, Rus Wagner grubuna bağlı paralı askerlerin Sirte ile Cufra arasına toprak set çekmeye çalıştıklarını ilan etti. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, durumun 48 saat önce tespit edildiği belirtildi.

Toprak set çekme çalışmalarının Cenevre'de 5+5 Ortak Askeri Komitesi tarafından Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasına aykırı olduğu kaydedildi.

Komite üyesi El-Fituri Gırbil, 17 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Sirte ile Misrata arasındaki sahil yolunun 2 hafta içinde açılacağını, yolun açılmasıyla birlikte Sirte ve El-Cufra'daki paralı askerlerin çıkarılmaya başlanacağını ifade etmişti.

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