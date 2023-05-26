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Gündem Wagner bu kare ile dünyaya duyurdu: Yolluyoruz
Gündem

Wagner bu kare ile dünyaya duyurdu: Yolluyoruz

Yeniakit Publisher
2023-05-26 07:40:00 -
Wagner bu kare ile dünyaya duyurdu: Yolluyoruz

Wagner özel ordusunun kurucusu Yevgeni Prigojin, Telegram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Wagner özel ordusunun kurucusu Yevgeni Prigojin, Bahmut kentindeki çatışmalarda ölen bir ABD'li ile havaya uçurulan bir binada ölü bulunan bir Türk vatandaşının bayraklara sarılı tabutlarının görüntüsünü Telegram kanalından paylaştı.

Videoda çivilenerek kapatılan tabutlardan birinin üzerine Amerikan, diğerinin üzerine Türk bayrağı konuldu. Tabutların yanında ayakta konuşan Prigojin, bugün Ukrayna ile yapılan esir değişimine atıfta bulunarak, "Bir Amerikalı ve bir Türkiye vatandaşının naaşlarını esirlerle birlikte iade ediyoruz" dedi.

Prigojin, ABD vatandaşı paralı askerin çatışmalarda öldüğünü, Türk vatandaşının ise Ukraynalı güçlerin geri çekilirken havaya uçurduğu bir binanın altında kalarak öldüğünü söyledi. Prigojin ayrıca ölen Türk vatandaşının yine Türk vatandaşı olduğu belirtilen arkadaşının de öldüğünü, ama cesedine ulaşılamadığını belirtti.

Belgerinin bulunduğu belirtilen Türk vatandaşlarının ismi açıklanmadı. VOA'nın haberine göre Wagner, ölen Amerikalı'nın eski bir ABD özel kuvvetler mensubu olan Nicholas Maimer olduğunu açıkladı.
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