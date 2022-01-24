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Kadın - Aile Waffle tarifi nasıl yapılır? Waffle hamur tarifi
Kadın - Aile

Waffle tarifi nasıl yapılır? Waffle hamur tarifi

Meyve yemeyen çocuklara meyve yedirmenin de en iyi yollarından biri olan waffle’ın tarifidir.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 01:01:00 - 2022-01-24 01:07:11
Waffle tarifi nasıl yapılır? Waffle hamur tarifi

Waffle tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

Hamuru için:

  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı un
  • Sıvı yağ

Süslemek için:

  • Fındık ezmesi
  • Muz
  • Kivi
  • Çikolata sosu
  • Hindistan cevizi
  • Damla çikolata

Waffle tarifi nasıl yapılır?

Waffle hamuru için yumurta ve şekeri mikser ile köpük köpük olana kadar çırpın. İçine vanilya, kabartma tozu ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Aldığı kadar un ekleyin ve akışkan bir hamur elde edin. Hafifçe yağladığınız tavaya ya da tost makinesine bir kepçe yardımıyla waffle hamurunu azar azar dökerek her iki tarafını da pişirin. Tavadan aldığınız waffle’ın üzerine çikolatalı fındık ezmesini sürün. Muz ve kivileri dilimleyip waffle’ın üzerine dizin. Son olarak iri dövülmüş fındık serpin ve çikolata sosunu üzerine gezdirip servis edin.

Hazır waffle hamuru nasıl yapılır?

Waffle ekmeği açılır. Şokella sürülür. Dilimlenmiş muzlar üzerine dizilir. Üzerine kivi dizilir. Üzerine bal dökülür. Üzerine çikolata sosu dökülür.

Waffle hamuru kaç dakikada pişer?

Waffle makinasının yüzeyini margarin ile yağlayın. Üzerine yüzeyi kaplayacak kadar hamur döküp kaşık ile yayın. Kapağını kapatıp 10-12 dakika pişirin.

Ev yapımı waffle tarifi nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri rengi açılıp, köpürene kadar çırpın. Üzerine süt, kabartma tozu, vanilin, un, tuz ve sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Waffle ya da tost makinesini kızdırın ve yağlayın.  Hazırladığınız waffle karışımı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

 

 

 

 

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