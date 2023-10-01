Vuslatın 750. Yılında 750 Semazen Sultanahmet Meydanı'nda Sema Ayin-i Şerifi gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Hz. Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü’nde yurt içinden ve yurt dışından 750 semazenin icra ettiği Sema Ayin-i Şerifi İstanbul’da yapıldı.

Tarihi Sultanahmet Meydanı’nda Ayasofya-i Kebir Camii önünde gerçekleştirilen sema programı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünya tarihinin en önemli meydanlarından birinde Sema Ayin-i Şerifi icra edileceğini söyledi.

“Mevlana'nın 'gel' felsefesini bütün dünyaya yaymaya devam etmek istiyoruz”

Bakan Ersoy, 2023 yılının UNESCO tarafından “Mevlana Yılı” olarak takvime alındığını, aynı zamanda Hz. Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede biz de hem yurt içinden hem yurt dışından 750 semazenin katılımıyla dünya tarihinin en önemli meydanlarından biri olan Ayasofya’da bugün çok önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle Mevlana’nın ‘gel’ felsefesini bütün dünyaya yaymaya devam etmek istiyoruz. Dünyanın her coğrafyasından gelen 750 semazenle yapacağımız etkinlikle dünyanın şu anda içinde bulunduğu kaos ve savaş ortamında barış, kardeşlik, huzur mesajlarının ki bunlar Anadolu’da mayalanmış olan mesajlar. Tüm dünyaya bu vesileyle de verilmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak birçok etkinliğin de başlangıcını yapmış oluyoruz. Bu çok önemli ve çok titiz titizce hazırlanmış etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

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“En önemli görevlerimizden birisi Hz. Mevlana'yı ve onun felsefesini anlatabilmek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 2023 yılının “Mevlana Yılı” olması dolayısıyla Konya’da ve ülke genelinde çeşitli etkinlikler ve anma programları gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Selçuklu’nun başkenti Darü’l-Mülk Konya’dan Osmanlı’nın payitahtı İstanbul’a selamlar getirdik. Bu yıl bizim için çok kıymetli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Şeb-i Arus’un 750. Yılı dolayısıyla 2023 yılı ‘Mevlana Yılı’ ilan edildi. 30 Eylül tarihi Hazreti Pir’in doğum günü, 816. Doğum yılını kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘Mevlana Yılı’ ilanından dolayı teşekkür ediyorum. Alimlerin şehri Konya’da yetişen en önemli mutasavvıflardan biri Mevlana. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim en önemli görevlerimizden birisi de Hz. Mevlana’yı ve onun felsefesini anlatabilmek. Bugün burada inşallah bu tarihi meydanda 750 semazenle birlikte bir ayin-i şerif gerçekleşmiş olacak. Biz de yıl boyunca Hazreti Mevlana’ya uygun faaliyetler yapmaya devam edeceğiz. Konya’nın turizm destinasyonu olmasında gösterdikleri desteklerden ve Hazreti Mevlana dostlarının bugün gönlünü edecek meşkten dolayı Sayın Bakanımıza tüm Konyalılar ve Hazreti Mevlana dostları adına teşekkür ediyorum.”

Tarihi meydanda 750 Semazen gönülleri mest etti

Konuşmaların ardından tarihi Sultanahmet Meydanı unutulmaz günlerden birine daha şahitlik etti. Sahneleme teknikleri ve müzikal altyapı açısından yüksek teknolojinin ve sanatsal anlatım imkanlarının kullanıldığı programda, yurt içi ve yurt dışından 750 semazen Sema Ayin-i Şerifi icra etti. Sema programı yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu tarafından da takip edildi.

“Mevlana Gülşenine Davet – Gel” isimli programda tasavvuf müziği ve Türk musikisi sanatçısı Ahmet Özhan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı solist olarak yer aldı. Özhan ve Belviranlı’ya, Hasan Niyazi Tura’nın şefliğini üstlendiği klasik Türk ve Batı müziği enstrümanlarının yer aldığı orkestra eşlik etti.