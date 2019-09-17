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Vuslat yeni bölüm ne zaman? Vuslat dizisi yeni sezon

TRT 1'de ekranlara gelen Vuslat dizisinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte tarih bilgisi de geldi. Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün başrollerini paylaştığı Vuslat dizisinin 2. sezonu eylül ayı içerisinde ekranlarda olacak. Peki, Vuslat dizisinin yeni sezonu ne zaman hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

17 Eylül 2019 Salı 19:07
Vuslat yeni bölüm ne zaman? Vuslat dizisi yeni sezon

TRT 1'de ekranlara gelen Vuslat dizisinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte tarih bilgisi de geldi. Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün başrollerini paylaştığı Vuslat dizisinin 2. sezonu eylül ayı içerisinde ekranlarda olacak. Peki, Vuslat dizisinin yeni sezonu ne zaman hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

Vuslat dizisi yeni bölüm ne zaman?

Vuslat dizisinin yeni sezon bölümleri için devam ediyor. Yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı Vuslat, 23 Eylül 2019 tarihinden itibaren ekranlarda olacak.

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 19:07
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