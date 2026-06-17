Vuslat Derneği’nden Gazze’deki Yetim Çocuklara Destek Çağrısı

Vuslat Derneği, İsrail saldırıları ve uzun süredir devam eden insani kriz nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze’deki yetim çocuklar için destek kampanyasını duyurdu. “Gazze Yetim Kalmasın” sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında hayırseverler, düzenli sponsorluk sistemiyle bir yetim çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayabilecek.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, savaşın en ağır sonuçlarından birinin çocuklar üzerinde görüldüğü belirtilirken, binlerce çocuğun anne ve babasını kaybettiği, eğitimden sağlığa kadar birçok temel ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiği ifade edildi.

Vuslat Derneği’nin Yetim Sponsorluk Programı kapsamında bağışçılar, 12 ay boyunca aylık 1.250 TL destek vererek bir yetim çocuğun hayatına dokunabilecek. Düzenli olarak sürdürülen bu desteklerle çocukların gıda, giyim, eğitim ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vuslat Derneği yetkilileri, yetim çocukların yalnızca maddi desteğe değil, aynı zamanda kendilerini güvende hissetmeye ve geleceğe umutla bakabilmeye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Açıklamada, “Yetim Sponsorluk Programımız sayesinde bağışçılarımız bir yıl boyunca aynı çocuğun yanında oluyor. Düzenli destek modeli, çocuklarımızın ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanmasına imkân sağlıyor. Her sponsor, Gazzeli yetimlerin hayatında kalıcı bir iyiliğin parçası oluyor.” ifadelerine yer verildi.

Gazze’de yaşanan insani dramın en savunmasız mağdurları arasında yer alan yetim çocuklara destek olmak isteyen vatandaşlar, Vuslat Derneği aracılığıyla sponsorluk programına katılabiliyor.