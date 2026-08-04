İsrail basınından KAAN itirafı: "Türkiye'nin milli savaş uçağı baş ağrısı olabilir"

Terör devleti İsrail'in basınında bu kez gündem Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN oldu. Daha önce F-35 programı üzerinden yapılan değerlendirmelerin ardından yayımlanan analizlerde, KAAN'ın bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek bir unsur olduğu vurgulandı. Bazı yorumlarda ise milli savaş uçağının İsrail açısından gelecekte baş ağrısına neden olabileceği ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a ilişkin gelişmeler, Gazze'deki vahşeti görmezden gelen katil İsrail'in alçak basınında da gündem oldu. İsrail'in ekonomi gazetelerinden Globes, Türkiye'nin savaş uçağı projesine ilişkin yayımladığı analizde KAAN'ın İsrail açısından oluşturabileceği etkileri değerlendirdi.

Haberde, Türkiye'nin yalnızca F-35 programına ilişkin olası gelişmelerle değil, kendi milli savaş uçağını geliştirme çalışmalarıyla da İsrail'in hava gücü açısından dikkatle takip edilen bir ülke haline geldiği yorumu yapıldı.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL BASINI KAAN'I MANŞETE TAŞIDI

Globes, KAAN'ı İsrail açısından "yeni baş ağrısı" olarak nitelendirdi. Gazete, Türkiye'nin geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağının bölgedeki hava gücü dengeleri üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Analizde, KAAN'ın Türkiye'nin hava gücünü güçlendirme hedefinin önemli parçalarından biri olduğu ve projenin ilerleyen yıllarda kazanacağı kabiliyetlerin İsrail tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

ABD MOTORLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Globes'in haberinde KAAN'ın üretim takviminde ABD'den sağlanması planlanan motorların da önemli bir yere sahip olduğu aktarıldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun açıklamalarına yer verilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin General Electric üretimi F110 motorlarının ihracatına onay verdiği belirtildi.

Demiroğlu'nun açıklamasına göre KAAN prototipleri için Türkiye'de 10 F110 motoru bulunuyor. Seri üretim kapsamında ise yaklaşık 80 motor satın alınması planlanıyor. İlk motorların gelecek yıl teslim edilmesinin beklendiği aktarıldı.