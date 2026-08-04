Bu hafta Meclis’te görüşülecek: İşte 'Terörsüz Türkiye Kanunu'nun detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ve bir devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye sürecinde kritik günler yaşanıyor. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun tavsiyeleriyle hazırlanan Çerçeve Kanun Teklifi’nin bu hafta Meclis’e gelmesi beklenirken teklifle ilgili detaylar ortaya çıktı.

1. ÖNCELİK SİLAHLARIN TAMAMEN BIRAKILMASI

Önce silahlar susacak, sonra hukuk işleyecek.

Sürecin ilk ve vazgeçilmez şartı, terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bırakmasıdır.

Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmesi öngörülmemektedir.

2. SÜRECİN TEMELİ HUKUKTUR

Hazırlanan çerçeve düzenleme, terörün tamamen sona ermesini sağlayacak hukuki zemini oluşturmayı amaçlamaktadır.

3. GENEL AF SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Devletin Kırmızı Çizgileri Korunuyor. Süreç genel af niteliği taşımıyor.

Terör suçlarının tamamını kapsayan bir af düzenlemesi bulunmuyor.

Terör saldırısı talimatı veren, güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik af gündemde değil.

Herhangi bir kişiye özel statü tanımlanmıyor.

PKK/KCK dışında bir örgüte yönelik hukuki düzenleme yapılmıyor.

4. BAŞVURU VE HUKUKİ SÜREÇ

Örgütün tamamen silah bıraktığının tespit ve teyit edilmesi ile MGK kararının ‘Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 aylık başvuru süreci başlıyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığı’nda bir Kurul, TBMM’de ise İzleme Komisyonu kuruluyor.

TBMM Komisyonu gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek.

5. TEMEL HASSASİYETLER

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen tüm süreçlerde şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri temel ilke olarak gözetiliyor, onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa müsaade edilmiyor.