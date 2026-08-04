5 ölümlü olay sonrası iki aile el sıkıştı: Büyükler araya girdi husumet barışla bitti

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, "Şemdinli’de bizler yaklaşık 2 aydır ilçemizin kanat önderleriyle büyük bir gayret sarfettik. İki aileyi bir araya getirmeye çalıştık. Bugün de Irak’ta Herki Aşireti’nin kanat önderlerinden Cehver Herki’nin gelmesiyle birlikte sulh sağlandı. Şemdinli kardeşlik şehri, Şemdinli huzurun şehridir. Böyle hadiselerin yaşanması hepimizi vicdanen yaralıyor. Bizim buradaki temennimiz inşallah bundan sonraki süreç için Şemdinli’de böylesi şeylerin yaşanmaması. Şemdinli'nin huzurun şehri olarak adlandırılması için çabalayacağız. İki aile bizleri kırmadı ve bugün bir araya gelip el sıkıştı. Allah hepsinden de razı olsun" dedi.