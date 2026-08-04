5 ölümlü olay sonrası iki aile el sıkıştı: Büyükler araya girdi husumet barışla bitti

Olayın ardından Gezer ve Demir aileleri arasında husumet başladı. İki aile arasında yeni bir husumetin yaşanmaması için çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerin ardından bugün Şemdinli ilçe merkezinde bulunan Seyyid Taha Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda barış töreni düzenlendi. Törene, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Herki Aşireti ileri gelenlerinden Cevher Herki, Şemdinli’nin ileri gelenlerinden Mehmet Fırat, kanaat önderleri, ilçenin ileri gelenleri ve her iki ailenin mensupları katıldı. Program öncesinde iki aile mensupları tokalaşıp barışırken, düzenlenen yemekle birlikte yaşanan acı olayın ardından taraflar arasında barış sağlanmış oldu.