Vuslat Derneği Gazze'deki çocuklar için etkinlik düzenledi

Dernek, tüm bu çalışmalarına ek olarak Gazze’nin güneyinde, Han Yunus bölgesinde bulunan okuldaki çocuklar için etkinlik düzenledi.

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye uyguladığı katliam hiç şüphesiz en çok çocukları etkiledi. Binlerce çocuk hayatını kaybederken on binlercesi yaralandı ve yüz binlercesi de yerlerinden edildi. Savaşın çocuklarda açtığı yaraların farkında olan Vuslat Derneği, yaşlarının ötesinde zorluklarla mücadele eden Gazzeli miniklerin de yanında oldu.

Dernek yetkilileri, düzenlediği etkinlikte çocukları neşelendirecek oyun ve aktiviteler ile savaşın çocuklarda oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmayı hedeflediğini söyledi. Bu amaç ile resim çizme, yüz boyama, çember kapma, çuval yarışı, şiir okuma ve oyuncak dağıtımı gibi etkinlikler düzenleyen dernek, Gazze’deki çocukların yüzlerinde tebessüm olmayı başardı.

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