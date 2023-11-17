  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Metroda bir anda böyle bağırmaya başladı! Yolcular, başörtülü kızı şaşkınlık içinde izledi

Delege satın alınarak genel başkan olan Özgür Özel’den de bu beklenirdi CHP'de zihniyet değişmiyor

Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler

Altınla ilgili şok gelişme! Elinde altını olanlar resmen çıldıracak

Almanya vermedi! Türkiye 'Bize SİHA yapmayı öğretin' diyen ülkeyle Altay Tankı için tarihi bir anlaşma yaptı

Yükselen altın fiyatları yeni bant arayışında! Gram ve çeyrek elde avuçta tutulmuyor

Camideki şerefsizlikte skandal gelişme

Mega projelerden biri daha hayata geçiriliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek

Kudüs öksüz kaldı, Mescid-i Aksa ağlıyor

Asgari ücretle ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak rakam! Ünlü ekonomist bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Aktüel Vuslat Derneği Gazze'deki çocuklar için etkinlik düzenledi
Aktüel

Vuslat Derneği Gazze'deki çocuklar için etkinlik düzenledi

Yeniakit Publisher
2023-11-17 16:52:00 - 2023-11-17 16:52:33

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vuslat Derneği, İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef aldığı saldırılarının ilk anından itibaren “Acil Yardım Çağrısı” ilan ederek bölgede yakıt, giyim, su, hijyen paketi, tıbbi malzeme, sıcak yemek ve gıda yardımlarında bulundu.

Dernek, tüm bu çalışmalarına ek olarak Gazze’nin güneyinde, Han Yunus bölgesinde bulunan okuldaki çocuklar için etkinlik düzenledi.

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye uyguladığı katliam hiç şüphesiz en çok çocukları etkiledi. Binlerce çocuk hayatını kaybederken on binlercesi yaralandı ve yüz binlercesi de yerlerinden edildi. Savaşın çocuklarda açtığı yaraların farkında olan Vuslat Derneği, yaşlarının ötesinde zorluklarla mücadele eden Gazzeli miniklerin de yanında oldu.

Dernek yetkilileri, düzenlediği etkinlikte çocukları neşelendirecek oyun ve aktiviteler ile savaşın çocuklarda oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmayı hedeflediğini söyledi. Bu amaç ile resim çizme, yüz boyama, çember kapma, çuval yarışı, şiir okuma ve oyuncak dağıtımı gibi etkinlikler düzenleyen dernek, Gazze’deki çocukların yüzlerinde tebessüm olmayı başardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23