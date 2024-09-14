Vuslat Derneği Gazze'de İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Türkiye, Gazze halkının yaralarını sarmak için seferber olan ülkelerin başında geliyor. Bu seferber olma durumu, çeşitli STK’lar ve insani yardım kuruluşlarının gayretleriyle gerçekleşiyor. Gazze’de insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren derneklerden birisi de Vuslat Derneği. Dernek, gıdadan barınmaya, giyimden tıbbi malzemeye kadar Gazze’de birçok yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

Vuslat Derneği yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre dernek, Gazze’de ilk olarak yakıt ve içilebilir su dağıtımı yaptı. Yetkililer ilk yardımın yakıt olmasının sebebini, “Siyonist İsrail’in Gazze’nin altyapısını hedef alması ve hastanelere elektrik ulaşımının kesilmesine çözüm olmak” şeklinde ifade ediyor. Gazze’ye ulaştırılan yakıtlar, jeneratör marifetiyle elektrik üretimi sağlıyor.

İşgal devleti İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliama ara vermeksizin devam etmesi, bölgedeki ihtiyaçları artırdı. Vuslat Derneği, Gazze’de ihtiyaç duyulan tüm eksikleri gidermek için bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Dernek, çadır yardımı, sıcak yemek dağıtımı, hijyen paketi dağıtımı, tıbbi malzeme desteği, kumanya dağıtımları, ekmek yardımı, çocuk şenliği, süt, bebek maması ve çocuk bezi desteği gibi çeşitli yardım ve organizasyonlarla Gazze’deki çalışmalarını sürdürüyor.

Refah Sınır Kapısı’nın kapatılmasının ardından yardım için tüm şartları zorlayan ve farklı alternatifler arayan dernek, hâlihazırda Ürdün Erez Kapısı’ndan Gazze’ye yardım malzemeleri geçirmeye hazırlanıyor. Dernek, Ürdün’de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalar neticesinde, içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu kumanyaları Gazzelilere teslim edecek. Bununla birlikte, evleri yıkılan ve göçe zorlanan Gazze halkının yanlarında taşıdığı ocaklarda kullandığı tüpgazlara dolum gerçekleştirecek.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, derneğin Gazze’deki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu:

“Vuslat Derneği olarak bizler, 7 Ekim’den günümüze kadar Gazze’de “ihtiyaç ne ise o” şiarı ile çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Gazze, herkesin imtihanı. Biz bu imtihanda “en iyi bildiğimiz işi” yapmaya çalışıyoruz. Hayırsever bağışçılarımızın destekleriyle Gazze’de daha çok aileye erişmeye ve ihtiyaçları gidermeye gayret ediyoruz. Gazze başta olmak üzere Filistin’in bağımsızlığına ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Vuslat Derneği yetkilileri, Gazze’de gerçekleştirdikleri insani yardım çalışmalarına dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığını ve web sitelerinde çalışmalara dair detayların bulunduğunu da belirtti.