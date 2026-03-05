Devis Vasquez ile ilgili gündeme oturacak 'detayı' duyurdular: Sergen Yalçın karar verecek
Beşiktaş'ın Roma'dan kiraladığı Devis Vasquez, Çaykur Rizespor'la oynanan Türkiye Kupası maçında da forma giymedi. Bu hamle, aslında çok şey anlatıyordu.
Beşiktaş'ın Roma'dan kiraladığı Devis Vasquez, Çaykur Rizespor'la oynanan Türkiye Kupası maçında da forma giymedi. Bu hamle, aslında çok şey anlatıyordu.
Beşiktaş'ın sezon sonunda Manchester United'dan Altay Bayındır'ı kadrosuna katması bekleniyor. Konuyla ilgili soru, Çaykur Rizespor maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yöneltildi. Yalçın, "Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa ve lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları" yanıtı verdi.
Sergen Yalçın, Altay Bayındır hamlesini yalanlamadı. Altay'ın sezon sonunda Siyah-Beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Roma'dan kiralanan Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez'in geleceği ise Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından bir anlamda netlik kazandı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, kupa sınavında da Ersin Destanoğlu'na görev verdi. Devis Vasquez şans bulamadı.
Ersin sakat veya cezalı olmadığı sürece Vasquez'in kaleye geçmesi beklenmiyor. Yani 27 yaşındaki eldivenin hiç şans bulamadan Roma'ya dönme ihtimali bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23