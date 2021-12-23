Vurguncuların da tepesine binin

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Hafta başında döviz kuru 18-20 TL’ye çıkınca sanki dolarla almışlar gibi iğneden ipliğe yüzde 20 oranında zam yapan market çetesi, dövize dayalı TL sisteminin açıklanmasının ardından dövizin %30 değer kaybetmesine rağmen 2 gündür indirime gitmediği gibi gramaj oyunlarıyla yeni zamlar yapıyor. Uzmanlar, alt ve orta gelirli kesimi pahalılıkla bezdirip hükümete cephe aldırmak isteyen fabrika, tedarikçi ve market çetesinin ekonomik terörizme imza attığını söyleyerek konunun Ticaret Bakanlığı’nı aştığını, soruşturmalar açılarak mali polisin devreye girmesi gerektiğini vurguluyor.

Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Avukat Hasan İlter: “Etiketleri fahiş oranda yükseltip gelinen süreçte indirim yapmamakta direnenler hükümeti ekonomik kıskaca alıp ‘ekonomik kriz var Erdoğan gitmelidir’ şeklinde algı oluşturmak isteyenlerdir. Ekonomi teröristleri artık gemi azıya aldılar. Stokçu ve vurguncu kesim dış güçlerin oyuncağı olmuştur. Maliye müfettişlerinin yüksek efor harcayarak bunların ümüğünü sıkması lazım. BDDK da devreye girip hesaplarını incelemesi gerekiyor. Bir taraftan Maliye, bir taraftan müfettişler, bir taraftan BDDK bunları bin pişman hale getirmelidir. Bir market veya bir ticari kuruluş hükümete nasıl kafa tutar, hangi devirde yaşıyoruz?”

Gazeteci Yazar Galip İlhaner: “Ekonomik terörizm en az PKK, FETÖ, DHKP-C kadar tehlikelidir. 2023 seçimlerini rahat kazanacağı görülen Cumhur İttifakı’na seçimle yapamayacaklarını kaosla yapmaya çalışıyorlar. Halkı isyana teşvik etmek için ekonomiyi terörize ediyorlar. Bunu önlemek için ciddi tedbirler alınmalıdır. Stokçulukla mücadele için yeni bir birim kurulabilir. Mali polis de devreye girmelidir. Çeteleşen zincir marketler indirime gitmemekte direnirse, bunlara İsrail muamelesi yapıp alışveriş gerçekleştirmeyerek boykot etmeliyiz.”