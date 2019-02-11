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Vurgunculara ceza yağsın! Bunun adı vicdansızlık

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimlerle vatandaşın sofrasına göz diken vurguncuların maskesini düşürdü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 ildeki hallerde yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan artış tespit ettiklerini açıkladı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
Vurgunculara ceza yağsın! Bunun adı vicdansızlık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İlk verilere göre, fahiş fiyat uygulayan 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlığımızca idari işlem başlattık” açıklamasında bulundu. Bakan Pekcan, 6 Şubat itibarıyla yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Denetimlerde sebze ve meyve fiyatlarının mercek altına alındığına işaret eden Pekcan, Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile il ticaret müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında müstahsil makbuzu ve alım-satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak incelemeler yapıldığını bildirdi.

Ürün tedarikinde rekabet ihlal edildi

Pekcan, operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan “vurgun”un ortaya çıkarıldığının altını çizerek, ilk belirlemelere göre, ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucu olağan dışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığının belirlendiğini vurguladı. Ürün tedarikinde aracıların kayıt dışı işlemleriyle gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyatı oluşumunda aşırı artışlara neden olduğuna dikkati çeken Pekcan, ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların da tespit edildiği bilgisini paylaştı.

88 firmaya 2 milyon TL ceza

Pekcan, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana’daki belediye toptancı halleri nezdinde, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışlarının bulunduğunun belirlendiğine işaret etti.

Fahiş fiyat uygulamak suretiyle vatandaşların mağduriyetine neden olan, mevzuata aykırılık teşkil eden bu fiiller karşılığında 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlıkça idari işlem başlattıklarını belirten Pekcan, denetimler neticesinde Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim yapılmadan kayıt dışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira cezai işlem tesis edildiğini bildirdi.

“Denetimlerimizin etkisi şimdiden görülmeye başlandı”

Ticaret Bakanlığınca arz-talep dengesiyle uyuşmayan, girdi maliyeti ve döviz kuru yükselişlerinden kaynaklanmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerinin genişletilerek devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: “Denetimlerimizin etkisi şimdiden fiyatlarda görülmeye başlandı. 6 Şubat itibarıyla Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle 5 ilde eş zamanlı başlayan operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45’lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başlandı. Fırsatçılara göz açtırmamak için denetimlerimiz Türkiye genelinde tüm hızıyla devam edecektir.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Adana
  6. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  7. Bakan Pekcan
  8. sebze ve meyve fiyatları
  9. Ticaret Bakanlığı
  10. ürün fiyatı
  11. belediye toptancı halleri
  12. Fahiş fiyat
  13. Hal Kayıt Sistemi

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