Vural Ak: "FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı: "Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. FIA'dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı" - "Sadece 3 ay gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük organizasyonunu gerçekleştirmek için yüzlerce arkadaşımızla gece gündüz çalıştık ve sonunda müthiş bir başarıya imza attık" - "Yarış sonunda tüm yetkililer, pilotlar ve takım direktörleri gelecek yıllarda da burada yarışmak için can attıklarını açıkladı"