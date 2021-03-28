Vur patlasın çal oynasın ‘Tamamen kapanma şart’ diyen Ekrem’den açık hava konserleri

Vatandaş yararına hiçbir çaba içerisinde bulunmayan Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri yetersiz diyerek hükümete 'tam kapanma şart' çağırısında bulunurken bir yandan da İstanbul'u dev bir konser alanına çevireceğiz demesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Halka hizmet için ayrılan paralar da şarkıcılara akıtılacak

Göreve geldiği günden bu yana israf kelimesini dilinden düşürmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında, yandaş sanatçılar için 50 milyon TL bütçe ayırmıştı. CHP'li İBB 29 Ekim tarihinde Şevval Sam, Athena Gökhan'a ve diğer şarkıcılara da toplamda 517 bin lira ödeme yapmıştı.

Toplu taşımalarda halkı mağdur eden İmamoğlu, vatandaşlar için tedbir almak yerine, İstanbul'u dev bir açık konser alanına dönüştürme çabasına girdi.

Ekrem İmamoğlu, yayınladığı bir görüntüde , "İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu başvuru için ise, https://istanbulbirsahne.com adresini paylaştı. Sitede etkinlikle ilgili olarak, şu açıklama yer alıyor:

"#İstanbulBirSahne projesiyle şehir dev bir açık hava sahnesine dönüşüyor; İstanbullularla müzisyenler özlem gideriyor…İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100’den fazla farklı noktayı açık hava sahnesine dönüştürerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlıyor; pandeminin başlangıcıyla zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlıyoruz.

#İstanbulBirSahne etkinlikleri; şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek…"