Sebahattin Ayhan İstanbul

Her fırsatta açlık ve yoksulluk edebiyatı yaparak duyar kasan, gerçekte ise kamunun parasını eğlenceye konsere akıtan CHP’li yöneticiler bu sene de şaşırtmayarak yeni yıla hediye paketleri, eğlence programları ve yandaş sanatçıların ağırlandığı konserlerle girdi.

Gavur adetine CHP ilgisi

Yerel seçimler öncesi mütedeyyin seçmeni kandırmak için İslam’la barışık bir görüntü çizen ve camilerden çıkmayan CHP’li belediye başkanları, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun parasını yılbaşı kutlamaları adı altında har vurup harman savurdu. Her fırsatta açlık ve yoksulluk edebiyatı yaparak duyar kasan CHP’li yöneticiler, yılbaşını hediye paketleriyle, eğlence programlarıyla ve yandaş sanatçıların ağırlandığı konserlerle kutladı. Batı’nın kokuşmuş adetlerini Müslüman Türk milletine dayatan CHP’li başkanlar arasında yer alan ve daha önce papazlara verdiği porçini mantar dolgulu çıtır kadayıf ve portakal soslu karides ızgaralı Noel yemeği ile İstanbul halkının tepkisini çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sene yeni yıla belediyeye bağlı iştiraklerde yılbaşı ağacı satışları yaparak ve kurum içi partiler düzenleyerek girerken, aralarında İzmir, Edirne ve Mersin’in de olduğu çok sayıda belediye ise muhtelif organizasyonlarla milyonlar akıttı.

Vur patlasın çal oynasın

Müslüman Türk milletinin kadim kültüründe hiçbir karşılığı olmadığı halde CHP’li başkanlarca anlamsız bir heyecanla gerçekleştirilen ve vatandaşın parasının israf edildiği sözde yeni yıl etkinliklerinden bazıları şöyle:

CHP’li İmamoğlu’na bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye ait Bahçe Market’te yılbaşı için canlı çam ağacı satışları yapıldı. İmamoğlu ayrıca belediyeden burs desteği alan öğrenciler ile kurum yurtlarında kalan gençler için düzenlenen yılbaşı etkinliğine katıldı.

Kentin kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gezi destekçisi Tarkan’a 3,5 milyon TL ödediği ortaya çıkan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yılbaşı etkinlikleri kapsamında İmam Hatiplere hakaret ettiği gerekçesiyle bir süre cezaevinde kalan LGBTİ destekçisi Gülşen’i ağırladı. Sesinden çok skandallarıyla gündeme gelen Gülşen’e bir konser için toplamda 5 milyon lira ödendiği öne sürüldü.

Yavaş'ın parası suyunu çekti

Suya yapılan indirime kızarak yoksullara dağıtılan gıda ve et yardımlarını kesen CHP’li Mansur Yavaş’a bağlı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yeni yıl hazırlıkları kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nı süslemekle yetindi. Geçmiş yıllarda düzenlediği konserlerle yandaşları ağırlayan ve yoksulun parasını eğlenceye aktaran CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yılın son gününde belediyeye ait çok sayıda taşınmazı satışa çıkarması, “para suyunu mu çekti?” sorusunu beraberinde getirdi.

Yandaşlara konser kıyağı

Yolsuzluklarla gündeme gelen ve çok sayıda usulsüzlük operasyonu düzenlenen CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi de yeni yıla eğlenerek girdi. Başkanlığını CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun yaptığı belediye 29 Aralık’ta Melike Şahin, 30 Aralık’ta Eypio, 31 Aralık yılbaşı gecesi ise Kolpa konserlerine ev sahipliği yaptı.

Yandaş kadrolaşma ve adrese teslim ballı ihalelerle gündeme gelen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise yeni yıla Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda kurulan Yılbaşı Pazarı ve Betül Haydın ile Ozan Doğulu konseriyle girdi. Kentin sokaklarını süsleyen geyik heykelleri dikkatlerden kaçmadı.

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp şarkı söylediği görüntülerle gündeme gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sözde yılbaşı etkinlikleri altı altında DJ Çağlar Bal, Cansu Milyon ile Savaş Coşkun ve Grup Seyyah adlı yandaş sanatçılara konser verdirdi.

Rüşvet skandallarıyla çalkalanan ve iki belediye başkanına da görevden el çektirilen CHP’li Bilecik Belediyesi, Atatürk Parkında düzenlenen yılbaşı eğlencesinde yandaş sanatçıları ağırladı.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yılı konserlerle ve Cumhuriyet Meydanı’na yapay kar yağdırarak karşıladı.

Antalya / Kaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, senfoni orkestrasınca verilen konserlerle 2023’e eğlenerek girdi.

Başkanlığını Muammer Keskin’in yaptığı Şişli Belediyesi ise Abdi İpekçi Meydanında düzenlenen yılbaşı konserinde belediye bütçesinden şarkıcı Gökçe ve Dj Yakar Allevici’yi ağırladı.

Hizmete yok eğlence var

Öte yandan CHP’li İzmir Buca Belediyesi Hayko Çepkin’i, Çeşme Belediyesi Pınar Aylin’i, Muğla Fethiye Belediyesi Sena Şener’i, Bodrum Belediyesi Teoman’ı, Milas Belediyesi Ferhat Göçer’i, Kuşadası Belediyesi Levent Yüksel’i, Çeşme Belediyesi Dj Efe Kaan Ok ve Grup Kade’i, Menteşe Belediyesi Pusula grubunu, Marmaris Belediyesi ise Gece Yolcuları’nı yeni yıl bahanesiyle belediye bütçesinden fonladı. Sıra hizmete geldiğinde para bulamayan CHP’li başkanların, yılbaşı eğlenceleri için kesenin ağzını açması malum zihniyetin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Marmaris