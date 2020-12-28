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Aktüel Vuhan'da Kovid-19'la ilgili haber yapan Çinli gazeteci 4 yıl hapse mahkum edildi
Aktüel

Vuhan'da Kovid-19'la ilgili haber yapan Çinli gazeteci 4 yıl hapse mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:55:19 -
Vuhan'da Kovid-19'la ilgili haber yapan Çinli gazeteci 4 yıl hapse mahkum edildi

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili haberler yapan Çinli gazeteci, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

South China Morning Post'taki habere göre, Şanghay'da mahkeme 37 yaşındaki gazeteci Cang Can'ı, "ortalığı karıştırmak ve halkı kışkırtmak"tan suçlu buldu.

Cang'ın avukatı Cang Keke yaptığı açıklamada, müvekkilinin, Vuhan'daki salgınla ilgili yaptığı haberler nedeniyle 4 yıl hapse çarptırıldığını söyledi.

Avukat Cang, mayıs ayında gözaltına alınan müvekkilinin birkaç aydır açlık grevinde olduğunu belirterek, sağlık durumu iyi olmayan Cang'ın, duruşmaya tekerlekli sandelyeyle katıldığını ifade etti.

Şubat başında gittiği Vuhan'da, Kovid-19 salgını hakkında canlı yayın yapan ve yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan 37 yaşındaki Cang mayısta gözaltına alınmıştı.

Şanghay'da ikamet eden Cang, gittiği Vuhan'da tanık olduklarına dair Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmıştı.

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili internet ve sosyal medyada uygulanan sıkı takip, ülkede bu konuda karartma yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti.




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