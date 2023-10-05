Vücuttaki zararlı maddeleri eliyle koymuş gibi buluyor! Tezgahlarda yerini aldı, hem hücre onarıcı hem folik asit deposu

Sonbahar aylarının gelmesiyle düşen bağışıklık sistemini, doğru besin tercihleri yaparak güçlendirmek mümkün.

Balıklar yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Aynı zamanda yağlı balık türleri sağlık için oldukça önemli omega-3 yağ asitlerini içerir. Yaşlılıkta görme sorunlarından daha iyi bir zihin sağlığına kadar balığın pek çok faydası bulunur

Eylül ayından itibaren tezgahlarda yerini almaya başlayan palamut balığı; A vitamini, potasyum, fosfor gibi besin değerleri içerir.

Kardiyovasküler sağlığın korunmasında faydalı olan omega-3 seviyesini arttırır. Ayrıca iyi bir B6 vitamini ve folik asit kaynağıdır.

Omega-3 yağlı asitleri kalp krizi, anormal kalp ritimleri ve felç riskini azaltabilir. Bir omega-3 kaynağı olan olarak cildi güneş yanığından koruma özelliğine sahiptir.

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Vücudun detoksifikasyonuna yardımcı olur. Omega-3 ve selenyum, vücudu zararlı bileşiklerden, ilaçlardan temizlemeye yardımcı olan çok önemli bir antioksidandır.

Palamut yüksek oranda protein içeriği ile hücre yenilenmesine destek olur. Palamuttaki protein içeriği, açık yaraların kısa zamanda iyileşmesini sağlar. Cildi gençleştirir ve onarır. Palamut ayrıca D vitamini açısından en zengin balık türlerindendir.

Hafıza düşüşü ve alzheimer hastalıklarının korunmasına yardımcı olur. Omega-3 etkisiyle depresyona karşı faydalıdır.

Daha fazla balık yiyen kişilerde görme bozukluğu ve körlüğün önde gelen nedenlerinden biri olan AMD riski çok daha düşüktür. Bazı araştırmalar, palamut gibi balıkların uyku kalitesini artırabileceğini söylüyor.

Balık ve diğer besinlerin mevsiminde tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, lezzet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, palamut hakkında şunları söylemişti:

''Palamut, Marmara ve Karadeniz’de en çok avlanan balık türleri arasında yer alır. Özellikle eylül - ekim aylarında tüketim sıklığı artış göstermektedir. Malta palamudu ve torik palamudu olmak üzere iki palamut cinsi bilinir.

Palamut balığı; protein, A vitamini, folik asit, potasyum, fosfor, demir açısından zengin bir kaynaktır. Yağlı bir balık olan palamut omega 3 yağ asidi içeriği yüksektir.

Aynı zamanda yüksek miktarda fosfor, sülfür ve vitaminler içerir. Bağışıklığın düzenlenmesinde, saç dökülmesinin azalmasında, diş ve kemiklerin güçlenmesinde etkilidir.

Diş eti kanamalarının azalmasında, kalp ve damar sağlığının korunmasında, kan basıncının düzenlenmesinde, kolesterolün azaltılmasında, görme fonksiyonunun düzenlenmesinde, hafızayı güçlendirmekte, boy uzamasının artışında önemli rol oynayan besin bileşenlerine sahiptir.

PALAMUT NASIL TÜKETİLEBİLİR

Palamut; tavada, fırında, haşlanarak, kızartılarak, buğulama veya pilaki şeklinde pişirilip sunulabilir.

Diğer balık yemeklerine göre daha az yağ içerdiği için kızartıldığında daha hafif bir tada sahiptir. Palamut balığının en sevilen hali, tavada pişirilerek hazırlanır.