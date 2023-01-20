Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin, düşürün! Bu kez de sağlığınıza yatırım yapın

Kalsiyum vücuttaki yağ yakımını teşvik edebilme özelliğine sahiptir. Süt ve süt ürünleri kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Vücut yağı, vücutta depolanan tüm yağlar için kullanılan genel bir terimdir.

Fazla yağlar vücuttan nasıl atılır?

Metabolizma hızlı olduğunda enerji ihtiyacı artar ve buna bağlı olarak da yağ yakımı daha fazla olur. Bu sebeple metabolizmanın hızlandırılmasında dengeli ve doğru bir şekilde beslenmek önemlidir. Bununla birlikte düzenli ve bilinçli yapılan spor ve egzersizler özellikle kardiyo yapmak metabolizmayı hızlandırır.

Gerekli olan malzemeler

1 kg limon

400 g kereviz

Hazırlanması

Öncelikle 2 L su ile 400 g kereviz ve limon kabuklarını karıştırın. Bu karışımı 20 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatın ve güzelce karıştırın. Daha sonra karışımı süzün. Hazırladığınız karışımı her öğünden önce için. Dilerseniz daha fazla sulandırmak için su ekleyebilirsiniz. Karışımı buzdolabında saklayın ve düzenli kullanmayı ihmal etmeyin!

En Çabuk Yağ Nasıl Yakılır?

Daha hızlı yağ kaybı için günlük rutininize bazı yüksek yoğunluklu seanslar eklemeyi de deneyebilirsiniz. Düzenli bir egzersiz programınız varsa, popüler yağ yakan egzersizlerden biri olarak bacak antrenmanlarını yoğunlaştırabilirsiniz. Bacakları ayrı ayrı, direnç antrenmanları ile çalıştırdığınızda bazal metabolizma hızınızı yükseltebilir, bu sayede kardiyodan daha fazla yağ kalorisi yakabilirsiniz.

Vücut Yağları Nasıl Yakar?

Vücutta enerji dengesi bulunur. Enerji dengesi, tükettiğiniz kalorilerin yaktığınız kalori sayısına eşit olması anlamına gelir. Kalori, vücudun hem normal işleyişi sırasında hem de fiziksel aktivitede bulunmak için kullandığı besinlerden alınan enerji birimleridir. Vücudun yaktığı kadar kalori alındığında, kilo sabit kalır. Yakılandan daha fazla kalori almak ise kilo artışına neden olur. Aldığınızdan daha fazla kalori yaktığınızda yağ yakımı gerçekleşir.