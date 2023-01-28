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Kadın - Aile Vücuttaki tüm bakteriyi öldürüyor! Bu karışımla iki günde baştan aşağı yenileceksiniz! Olay kür tarifi
Kadın - Aile

Vücuttaki tüm bakteriyi öldürüyor! Bu karışımla iki günde baştan aşağı yenileceksiniz! Olay kür tarifi

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için antibiyotik açısından zengin besinlerden yararlanabilirsiniz. Özellikle de soğuk havaların gelmesiyle birlikte hastalık riski fazlasıyla arttı. Bu yüzden kış aylarında bağışıklığı güçlü tutmak oldukça önemli. Bu yüzden sağlıksız gıdalardan mümkün olduğunca uzak durun. Peki vücuttaki toksinleri atıp, tüm organlarımızı baştan aşağı nasıl yenileyebiliriz? İşte hastalıklardan koruyan, vücudu baştan aşağı yenileyen muhteşem

Yeniakit Publisher
2023-01-28 18:51:00 -
Vücuttaki tüm bakteriyi öldürüyor! Bu karışımla iki günde baştan aşağı yenileceksiniz! Olay kür tarifi

Bağışıklık sisteminiz ne kadar zayıf ise, hastalıklara yakalanma riskiniz o kadar fazladır. Bağışıklığınızı çelik gibi yapmanın yolu ise sağlıklı besinlerden geçiyor.
Eğer sık sık hastalıklara yakalanıyorsanız bu kürü mutlaka deneyin! Gelecek hastalıkları önlüyor, vücudu yeniliyor. Gelin mucizevi kürün ne olduğuna birlikte bakalım.

SOĞAN VE SARIMSAK KÜRÜ

Vücuttaki toksinleri ne kadar uzaklaştırırsanız, o kadar sağlıklı ve güçlü bir bünyeye sahip olursunuz. Şimdi söyleyeceğimiz bu karışım ise, karaciğeri temizliyor, bağışıklığı güçlendiriyor, tüm vücudu şifa ile kaplıyor. Ayrıca bu kürü 21 gün boyunca yoğurt ile birlikte tüketirseniz, karaciğeriniz tertemiz olacak, zararlı maddeler vücudunuzdan hızlıca atılacak.
TARİF:

Vücudu tertemiz yapan 21 günlük kür tarifi ise şöyle;

1 kase yoğurdu ve 1 diş sarımsağı güzelce ezin. Ardından kuru soğanı rendeleyin ve içerisine dereotu atın. Sonra üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve karabiber ekleyin. Bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı 21 gün boyunca tüketin. Kronik hastalıklardan, kansere kadar şifa dağıtıyor.

UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu karışımı tüketmeden önce mutlaka doktora danışın.

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