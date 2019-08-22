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Vücuttaki sarkmalara dikkat

Dr.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Vücuttaki sarkmalara dikkat

Dr. Mesut Ayyıldız, vücuttaki sarkmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Dr. Mesut Ayyıldız, “Son yıllarda Avrupa ve Amerika’da kullanımı gittikçe artan yüz ve boyun bölgesi öncelikli olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde de uygulanan kırışıklık ve sarkmaları ortadan kaldıran tıbbi bir lifting yönteminin adıdır. Bu tekniğin uygulamasında İsviçreli plastik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen DocTNB isimli ürün kullanılmaktadır. Yüz cerrahisi alanında uzmanlaşmış olan Tenenbaum ’un geliştirdiği bu ürün endopeel tekniği ile aralarında İsviçre, İtalya, Fransa ve Meksika’nın bulunduğu pek çok Avrupa ve dünya ülkelerinde yaklaşık 15 yıldır kullanılmaktadır. İçine enjekte edildiği kasın gerginliğini arttırır. Kasın gerginliğini arttırarak sarkmaları toparlamak da ve hemen üstündeki cildinde gerilmesini sağlayarak kırışıkların giderilmesine yol açmaktadır. Hızlı yüz ve vücut liftingi amaçlı kullanılan medikal bir ürün olup yerçekimi etkisiyle güçsüz kalan ve sarkan kasları güçlendirmek amaçlı uygulanır. Endopeel içeriği: Karbolik asit ( phenol den farklı yapıda ) Yerfıstığı yağı asidi, Menthol. Endopeel uygulaması sonucu etki 10-30 dakika gibi kısa sürede oluşmaya başlamaktadır. Uygulama sonrası 8-10 ay kadar sürmektedir. Diğer bir uygulama yaklaşımı da 2. ayda düşük doz Endopeel ile yapılacak idame tedavisidir. Böylece olumlu etkilerin en az 1 yıl olması sağlanmaktadır. Uygulamadan 2-3 gün öncesinden bira içilmesi ve baklagil grubundan yeme olayının kesilmesi gerekmektedir. Uygulama sonrası ilk 2 hafta araşidonik asit içerikli yiyecek( bira, kabuklu deniz canlıları ) ve baklagillerden tüketiminden uzak durulmalıdır. Endopeel’in avantajları: Endopeel güvenli bir yöntemdir.(sağlık bakanlığı onaylı ve CE belgeli) Cerrahi uygulama olmaksızın sarkmalardan kurtarır ve kırışıkların görünümünü azaltır. Kasta yakıcı ve ağrı etkisi yoktur. Cerrahi prosedürlerde görülebilecek yara izi. nekroz ve sinir hasarı gibi komplikasyonlar görülmez.(fasial sinir paralizi riski yoktur.) Uygulama bölgesindeki kasların botoksta ki gibi hareketsiz hale gelmemesi ve mimiklerin asla kaybolmaması çok ayrıcalıklı bir avantajdır. Etkinin ilk 20 dakika gibi kısa sürede başlaması da önemli avantajlarındandı” dedi.


Endopeel’in çok geniş bir uygulama alanı olduğunu ifade eden Dr. Ayyıldız, “Yüzde alındaki, dudak kenarı ve üstündeki kırışıklık çizgilerinin giderilmesinde kullanıldığı gibi tüm yüzde lifting amacıyla da çok başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Burun kasına uygulanınca burun ucunda kalkma oluşur ve ameliyatsız burun estetiği sağlanabilir. Ayrıca çene altındaki, boyundaki sarkmalar da Endopeel için önemli kullanım alanlarıdır. Bunların dışında dekolte liftingi, el sırtı gerginliğinin oluşturulması, popo sıklaştırma-kaldırma, üst kol bölgesi sarkmalarının toparlanmasında kullanılır. Göbek, basen ve kasık bölgesi sarkmalarının toparlanması ve selülitli derinin gerginleştirilmesi gibi uygulamalar sıklıkla Endopeel’in kullanım alanlarına girmektedir. Avrupa ülkelerinde cenazelerin daha dinamik ve hoş görünmesi için kadavralarda dahi kullanılmaktadır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
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