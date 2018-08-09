Vücuttaki döküntülere dikkat!

Vücudun sınırlı ve küçük bölgelerinde oluşan cilt döküntüleri genellikle harici yani dıştan gelen bir cilt probleminden kaynaklanır. Bunlar bir maddeye verilen alerjik reaksiyon, bölgesel bir deri enflamasyonu ya da cilt hastalığı olabilirler. Tüm vücutta döküntü ise genellikle içsel bir problemin işaretidir ve genellikle dört ana sebebi vardır. Bunlar:Sindirim sistemi bozuklukları, ilaç reaksiyonları, bazı kanserler ve tiroit problemleri.

Birden çok sindirim sistemi problemi tüm vücutta döküntü görülmesine neden olabilir. Bunlar çölyak hastalığı, karaciğer hastalığı, anemiyle alakalı demir eksikliği ve böbrek problemleridir. Çölyak hastalığında bireyin bağırsaklarında buğday, arpa, çavdar gibi gıdalardaki glüten proteini emilemez. Bağışıklık sistemi,glutene yabancı ve tehlikeli bir madde gibi davranır ve bağırsak içindeki çıkıntılı tabakayı parçalayarak tepki verir. Bu tabakanın yok edilmesi bazı besin maddelerinde eksiklik yaşanmasına yol açar ve nöbet geçirmek, yorgunluk, tüm vücudu kaplayan kaşıntılı döküntü gibi belirtiler görülebilir.

Hem karaciğer, hem de böbrek zehirli maddeleri kan akışından süzmekle sorumlu organlar oldukları için, bunlarla ilgili problemlerde tüm vücutta döküntü görülebilir. Süzemedikleri toksik maddeler kanda biriktikçe bu belirtilere sebebiyet verebilirler. Demir eksikliği anemisi, vücutta yeterli miktarda kırmızı kan hücresi dolaşmadığında görülür. Bu durumda da bağışıklık sisteminin tepki vereceği maddeler biriktiği için döküntü yaşandığı düşünülmektedir.

Bazı sık kullanılan ilaçlar kapsamlı döküntülere neden olabilecek alerjik reaksiyonlara sebep olabilirler. Bunlar flukonazol, ketokonazolveyaklotrimazol gibi sindirilen veya topikalantifungal ilaçlar, penisilin ve sefalosporinler gibi antibiyotikler, oksikodon ve duloksetin gibi ağrı kesiciler olabilir. Kemoterapi ilaçları da tüm vücutta döküntüye yol açabilir.

Bağışıklık sistemini etkileyen kanserler, özellikle de lösemi ve lenfoma, tüm vücutta döküntüye neden olabilir. Lösemi hastalarında, derinin hemen altındaki kılcal damarlardan sızan kan,ciltte küçük kırmızı noktalara sebep olabilir. Lenfoma hastalarında bunlar görülmez ama kaşıntılı ve kırmızı bir cilt yaşanan problemlerdendir.

Tiroit bezi eğer çok fazla tiroit hormonu üretiyorsa Graves’ dermopati denilen, küçük kitleler şeklinde yaygın bir cilt döküntüsü görülebilir. Diğer tüm vücut döküntülerinin sebepleri gibi bu problem de bağışıklık sisteminin tiroit bezine saldırması ve ürettiği hormonların dengesini bozması nedeniyle olur.