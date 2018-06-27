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Vücuttaki demir eksikliği nasıl anlaşılır?

Vücudumuzun demire ihtiyacı vardır. Demir, oksijen taşıyan hücrelerin akışını kolaylaştırmaktadır. Demir, hemoglobinin en önemli yapıtaşlarından biridir. Hemoglobin vücudumuzda kırmızı kan hücrelerinde bulunmaktadır.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:25
Vücuttaki demir eksikliği nasıl anlaşılır?

Vücudumuzda yeterince demir yoksa yani demir eksikliği varsa kırmızı kan hücrelerinde eksiklik meydana gelir. Kırmızı kan hücreleri eksikse oksijen yeteri kadar üretilmez. Demir, vücuda oksijen gidebilmesi için sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için vücudumuzda belli bir oranda bulunmalıdır. Bunun dışında demir vücuda yararlı sağlıklı hücrelerin oluşmasını sağlar. Sağlıklı bir deri, saç, düzgün tırnaklar yine demir sayesinde olur.

VÜCUTTAKİ DEMİR EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLER;

Deride ve ciltte görülen solgunluk

Sürekli yorgunluk hissi

Kalbin normalden hızlı atması, hızlı kalp atışları

Nefesin yetmemesi, nefes darlığı

El ve ayakların ısınmaması, el ve ayakların buz gibi olması

Vücudun ısınamaması, vücut ısısının düşük olması

Çamur, toprak gibi şeyleri yeme isteği

Tırnakların kolayca kırılması

Tırnakların geç uzaması

Olağandan fazla saç dökülmesi

Saçların kırılganlaşması

Saçların geç uzaması

Vücutta yaralar çıkması, özellikle ağızda çıkan yaralar

Dilde yaralar çıkması

Çiğnemenin zorlaşması

Yutkunmada güçlük

Nefes almada güçlük çekmek

Depresyona girmek

Genel olarak kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız ve yukarıdaki belirtilerin de bir çoğunu taşıyorsanız muhtemelen sizde demir eksikliği vardır. Vakit kaybetmeden hemen bir doktora gözükün. Basit bir kan tahlili ile demir eksikliği olup olmadığı kolayca anlaşılmaktadır.

Demir eksikliği genellikle hamile kadınlarda, bebek emziren kadınlarda, böbrek yetmezliği olanlarda, şeker hastalarında, demir emilimini engelleyen veya zorlaştıran ilaç kullananlarda, kilolarından kurtulmak, kilo vermek için ameliyat olanlarda, vejetaryenlerde( et yemeyenler de), çok fazla spor yapanlar da daha çok görülür. Eğer bu sayılanlardan birisiyseniz ve belirtilerin çoğunu gösteriyorsanız en yakın doktora başvurun. Aksi takdirde demir eksikliği ciddi sıkıntılara yol açabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 17:25
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