Vücuttaki demir eksikliği nasıl anlaşılır?
Vücudumuzun demire ihtiyacı vardır. Demir, oksijen taşıyan hücrelerin akışını kolaylaştırmaktadır. Demir, hemoglobinin en önemli yapıtaşlarından biridir. Hemoglobin vücudumuzda kırmızı kan hücrelerinde bulunmaktadır.27 Haziran 2018 Çarşamba 17:25
Vücudumuzda yeterince demir yoksa yani demir eksikliği varsa kırmızı kan hücrelerinde eksiklik meydana gelir. Kırmızı kan hücreleri eksikse oksijen yeteri kadar üretilmez. Demir, vücuda oksijen gidebilmesi için sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için vücudumuzda belli bir oranda bulunmalıdır. Bunun dışında demir vücuda yararlı sağlıklı hücrelerin oluşmasını sağlar. Sağlıklı bir deri, saç, düzgün tırnaklar yine demir sayesinde olur.
VÜCUTTAKİ DEMİR EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLER;
Deride ve ciltte görülen solgunluk
Sürekli yorgunluk hissi
Kalbin normalden hızlı atması, hızlı kalp atışları
Nefesin yetmemesi, nefes darlığı
El ve ayakların ısınmaması, el ve ayakların buz gibi olması
Vücudun ısınamaması, vücut ısısının düşük olması
Çamur, toprak gibi şeyleri yeme isteği
Tırnakların kolayca kırılması
Tırnakların geç uzaması
Olağandan fazla saç dökülmesi
Saçların kırılganlaşması
Saçların geç uzaması
Vücutta yaralar çıkması, özellikle ağızda çıkan yaralar
Dilde yaralar çıkması
Çiğnemenin zorlaşması
Yutkunmada güçlük
Nefes almada güçlük çekmek
Depresyona girmek
Genel olarak kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız ve yukarıdaki belirtilerin de bir çoğunu taşıyorsanız muhtemelen sizde demir eksikliği vardır. Vakit kaybetmeden hemen bir doktora gözükün. Basit bir kan tahlili ile demir eksikliği olup olmadığı kolayca anlaşılmaktadır.
Demir eksikliği genellikle hamile kadınlarda, bebek emziren kadınlarda, böbrek yetmezliği olanlarda, şeker hastalarında, demir emilimini engelleyen veya zorlaştıran ilaç kullananlarda, kilolarından kurtulmak, kilo vermek için ameliyat olanlarda, vejetaryenlerde( et yemeyenler de), çok fazla spor yapanlar da daha çok görülür. Eğer bu sayılanlardan birisiyseniz ve belirtilerin çoğunu gösteriyorsanız en yakın doktora başvurun. Aksi takdirde demir eksikliği ciddi sıkıntılara yol açabilir.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
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