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Vücutta neden ödem oluşur?

Vücudun pek çok yerinde, özellikle elde, ayakta ve yüzde görülen iltihapsız ve ağrısız şişlere ödem denilir.

03 Aralık 2018 Pazartesi 19:31
Vücutta neden ödem oluşur?

Bazı hastalıklarda da deri ile iç organların dokusu arasına kan serumunun toplanması sonucu meydana gelebilir.

Kan dolaşımını engelleyen ve yavaşlatan boşluklar, özellikle toplardamar basınçları, kalp kapakçıkları bozuklukları da ödem yapabilir. Bunlardan başka karın içi basınçları ve rahim hastalıkları da ödeme sebep olabilir. Lenf dolaşımı, kalp ve damar bozuklukları gibi böbrek hastalıklarında da ödem olabilir. Bu tür bozukluklarda dokulardan kanın sıvı (serum) kısmı yeteri kadar çekilemediği için bu sıvıların birikmesi ödem denilen şişlikleri meydana getirir. Ödem, toksinlerden ve zehirlenmelerden olabileceği gibi romatizma sebebiyle ödemlere ve boşluklarda sıvı toplanmalarına rastlanabilir. Kızıl, şarbon, kızamık, lekelihumma (tifüs) gibi hastalıklarda görülen şişlikler toksinlerden ileri gelen ödemlerdir. Bazı sinir hastalıklarında da damar daraltıcıların felce uğraması sonucu damarlardan sıvıların sızması ile ödemler meydana gelebilir. Veremde, kanserde, karaciğer hastalıklarında ve özellikle sirozda dolaşım bozuklukları ve damar engelleri sebebiyle ödem ortaya çıkar. Aşırı açlık ve kansızlık gibi hallerde de dolaşım yavaşladığı ve vücudun ihtiyacı olan proteinler azaldığı için ödemler ortaya çıkar.

Ödemin ortaya çıktığı yerde derinin renginin soluk ve soğuk olduğu görülür. Bunun başlıca sebebi iç sıvı basıncının bu bölgelere kan gelmesini önlemesidir. Buralara parmakla basıldığında hamura benzeyen bir yumuşaklık dikkati çeker. Ve basıldığı yerde parmağın izi kalır.

TUZSUZ YEMEYE ÖZEN GÖSTERMENİZ GEREKİYOR

Ödemler genişliklerine, biçimlerine ve bulundukları yerlere göre değişik isimler alırlar.

İstiska: Derinin geniş bir bölgesinde su toplanması haline verilen isimdir. Buna ayrıca anazarka da denilmektedir.
Hidrops: Vücut boşluklarında su toplanmasına hidrops adı verilir.

Göğüste su toplanmasına hidrotoraks, kalbin dış zarında su toplanmasına hidroperikard, karında su toplanmasına asit, kafatası boşluğunda su toplanmasına hidrosefal, eklemlerde olan ödemlere de hidrartroz denilir. Bunlardan başka çarpma ve vurma sonucu meydana gelen su toplanmaları da vardır. Boğazda ses telleri arasında da ödemler meydana gelebilir. Bu hal çok tehlikelidir. Giderek boğulmaya kadar yol açabilir. En ağır hastalıklara yol açanların başında da akciğer ödemi gelir.

Ödemler ortaya çıkış sebebine göre tedavi edilir. Ancak, tedaviye başlarken, ilk önce dolaşımı kolaylaştırmaya, buna yol açan engelleri ortadan kaldırmaya gayret edilir.

Ödemin dış organlarda olması halinde, o bölge çizilerek suyu akıtılır. Toksinleri atmak için de idrarı kolaylaştırıcı ilâçlar verilir.

Ödem halinde hasta tuzsuz yemekler yemelidir. Herhangi mecbur edici sebeplerin olmaması halinde et, süt, yumurta, yağlı maddeler gibi albüminli besinlerden kaçınmalıdır.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 19:31
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